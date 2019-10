Klaus Iohannis a anunțat că Ludovic Orban este premierul desemnat

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, într-o declarație susținută marți la Palatul Cotroceni, că prim-ministrul desemnat este liderul PNL Ludovic Orban.

„Am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, președintele PNL, celui mai mare partid din opoziție, promotorul principal al moțiunii de cenzură. Așa e democratic corect, așa se va întâmpla”, a declarat președintele României.

Klaus Iohannis a mai precizat că noul guvern va avea un mandat scurt.

„După consultările cu partidele politice parlamentare am tras concluzia pe care am spus-o și după prima rundă de consultări, că se conturează un gvuern în jurul PNL-ului. PNL-ul a fost singurul partid care a venit la consultări și a spus direct că sunt dispuși să își asume guvernarea în această perioadă de tranziție. Guvernul va avea nu mandat scurt, până la alegerile parlamentare. Personal cred că alegerile anticipate sunt o soluție foarte bună, dar nu acum cu guvernul dăncilă interimar. Fiecare zi în plus cu acest guvern eșuat e o zi pierdută”, a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis a mai menționat care sunt așteptările de la Guvernul Orban.

„Organizarea alegerilor preziențiale, elaborarea proiectului de buget pentru 2020, închiderea bugetului pe anul 2019, dar și multe alte lucruri aștept de la Guvernul Orban și sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o guvernare de tranziție de succes, fiindcă asta ne dorim cu toții. Am discutat mult și ce trebuie să facă Guvernul și ce poate să facă Guvernul. Situația nu va fi simplă deloc pentru că opoziția în Parlament este atât cât am văzut-o la moțiunea de cenzură și va fi destul de greu de negociat păroiecte legislative complicate. Cum va fi legea bugetului pe anul 2020. Am încrederea că Ludovic Orban se va ocupa la modul cel mai serios de aceste chestiuni”, a mai punctat Iohannis.

Cine este Ludovic Orban?

Preşedintele PNL Ludovic Orban este un om politic român, în vârstă de 56 de ani, absolvent al Facultăţii de Tehnologia Construcţiilor de Maşini din cadrul Universităţii Braşov (1988) şi absolvent de studii politice al SNSPA, din 1993. Orban a fost ministru al Transporturilor în perioada 2007-2008, în Guvernul Tăriceanu şi viceprimar al Capitalei între 2004 şi 2007.

Acesta a avut două mandate de deputat din partea Partidului Naţional Liberal între 2008 şi 2016, şi a ocupat de două ori funcţia de vicepreşeinte al Camerei Deputaţilor ( între 2019 şi 2011 şi în 2016). De asemenea, preşedintele liberalilor a mai ocupat şi funcţii în Guvern, fiind Secretar de stat şi preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici(2000-2001) şi secretar de stat, şef al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului(1999-2000).

În anul 1996 a ocupat o funcţie de consilier local la sectorul 1 Capitalei, iar între 1992 şi 1996 a fost consilier local la sector 1.

În partid a ocupat funcţia de primvicepreşedinte al PNL între 2014 şi 2016 şi pe cea de preşedinte al PNL Bucureşti, între 2002 şi 2010. Ludovic Orban este preşedinte al PNL din 2016.

Ludovic Orban a declarat chiar imediat după anunţul potrivit căruia Guvernul Dăncilă a căzut, că persoana desemnată pentru funcţia de premier din partea PNL va fi chiar el. Moţiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate. (Mediafax)