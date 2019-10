Deficit de specialiști IT?

Un nou studiu arată că România are un deficit anual de peste 15.400 de specialiști IT. Cel mai frecvent motiv invocat este acela că mulți români pleacă peste hotare. Conform estimărilor studiului, 37.031 de specialiști IT au plecat din România pentru a lucra peste hotare. În plus, românii vor salarii foarte mari: 46% din companii se confruntă cu așteptările salariale prea mari. Pe de altă parte, 33% din companii nu pot angaja câți specialiști și-ar dori pentru că nu au soft skill-urile necesare și pentru că acordă foarte mult timp procesului de recrutare și selecție, în sine.