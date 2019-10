Din 2020 – Groşi schimbă rangul de comună!

Comuna Groşi va deveni una de rangul 2 începând cu anul viitor. Ce înseamnă asta pentru comunitate? Bani mai mulţi alocaţi de la centru, încasări mai mari la bugetul local, fonduri europene mai multe şi mai uşor de accesat. Într-un cuvânt, prosperitate. Motivul pentru care comuna îşi schimbă rangul este le­gat de creşterea numărului de locuitori.

În ultimii ani, numărul populaţiei a crescut încet, dar sigur, astfel că la ultima evidenţă acesta a trecut pragul de 3.000. Florin Boltea, primarul comunei Groşi, a explicat: „Se simte o creştere lentă, dar sigură, a numărului de locuitori în comună. Deja am depăşit pragul de 3.000 de locuitori. Am avut 2.800 înainte şi acum am ajuns, la ultima evidenţă pe care o avem din luna mai, la 3.054 de locuitori. Datorită acestui fapt, noi trecem la alt grad de comună, ceea ce înseamnă că de la anul vom avea 13 consilieri, în loc de 11, deci trecem la comună de rangul 2. Am făcut şi solicitări la Prefectură în acest sens. Asta ne ajută şi la fonduri europene, pentru că atunci când depunem documentaţie pentru un proiect, cu cât se adresează unui nu­măr mai mare de populaţie, cu atât procentul de finanţare este mai mare şi şansele de aprobare a investiţiei cresc. Şi atunci am rezolva o problemă importantă pentru comunitate, cea a accesării de fonduri nerambursabile”.

Numărul mare de locuitori, determinat de „străinii” stabiliţi în comună

Creşterea numărului populaţiei a fost determinat, în bună măsură, şi de cei veniţi din alte localităţi, pentru a se stabili în comună. Administraţia locală a dus însă o politică de conştientizare a acestora, pentru a-şi transfera şi domiciliul efectiv pe Groşi: „Am avut o problemă legată de domiciliul cetăţenilor. Foarte mulţi care locuiesc efectiv în Groşi de ani buni nu au buletin de comună şi atunci noi pierdem foarte mult. De ce? Din cauză că o parte din bani care sunt atribuiţi de la Guvern, în funcţie de numărul de locuitori, automat nu mai vin la noi, ci merg în altă localitate unde oamenii figurează cu domiciliul. Mai mult, impozitele pe mijloacele auto le plătesc tot acolo. Noi am încercat foarte mult, în ultima perioadă, prin diferite reţele de comunicare, să îi conştientizăm pe oameni că doar cu atâta ne ajută. Am ajuns să constatăm că unii, spre exemplu, plăteau un impozit de 800 de lei la noi, iar în altă localitate unde figurau cu domiciliul plăteau 3.000 de lei! Nu este normal, aşa că le-am spus: nu vă supăraţi, aveţi pretenţii la noi, prin urmare ar fi normal să şi plătiţi toate taxele şi impozitele la noi. Să ştiţi că oamenii au cam înţeles mesajul, tocmai de aceea a crescut numărul populaţiei în ultimii ani. Cetăţenii îmi mai spuneau: domnule, dar depuneţi proiecte pe fonduri europene. Bine, depunem, le spuneam, dar degeaba că nu avem câştig de cauză, că dumneavoastră staţi aici, dar nu vreţi să vă treceţi şi cu buletinul în comună. Cred că o bună parte dintre ei au înţeles. Aproape în fiecare zi constat că mai vin oameni după adeverinţe. Tocmai de aceea am început şi demersurile pentru a ne înfiinţa un birou de evidenţă a populaţiei aici în comună”, a conchis Florin Boltea.