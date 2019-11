Creșterea oilor, tot mai performantă

Crescătorii de oi din Maramureș fac performanță de la an la an. Astfel, calitatea animalelor a crescut în ultima perioadă, iar trendul se menține. La acest lucru, un aport important îl are și statul, prin programe de minimis, dar și zona noastră, în care hrana pentru animale este din abundență.

Față de acum 10 – 15 ani, acest domeniu al creșterii oilor a evoluat mult din punct de vedere calitativ. Gheorghe Buda, președintele Asociației Județene a Crescătorilor de Ovine și Caprine „Maramureșul”, a precizat: „Din punct de vedere calitativ, acest domeniu al oieritului a evoluat enorm de mult în ultimii ani. Față de ce a fost la nivel de 2006, spre exemplu, acum suntem avansați. Cu siguranță, lucrurile s-au îmbunătățit și datorită faptului că noi avem o echipă la asociație care lucrează zi de zi cu crescătorii de ovine care vor să facă performanță. Toți fermierii care au venit și și-au expus animalele la expoziție fac performanță la nivel oficial și au animale foarte, foarte bune. Ei au crescut de la an la an pentru că au înțeles ce trebuie să facem. Sigur, am avut și sprijinul guvernului, de multe ori, prin ajutoare de minimis, cumpărare de berbeci, subvenția care s-a dat diferențiat, celor care au în control oficial animalele, deci lucruri care au fost benefice și noi le-am exploatat la maximum prin asociația noastră”.

Țara noastră, un „actor” important în Europa

Trendul pe care îl are acum oieritul în țara noastră este unul crescător, iar dacă se menține tot așa, atunci România va avea un cuvânt de spus în acest domeniu și pe viitor: „Din punct de vedere al acestei specii (n.r. oaia), care pentru noi, românii, crește de la an la an, lucrurile arată bine pe viitor. Acum suntem cred a treia forță în Europa, din punct de vedere numeric, la ovine, dar vom trece pe locul doi, lucru care va contribui serios la PIB-ul României. În prezent, cei care cresc animale sunt din ce în ce mai tineri, au efective mai mari. Nu sunt cu mult mai numeroase efectivele de animale, pentru că zona noastră nu ne permite să creștem foarte, foarte multe oi, însă ne permite foarte mult să ne dezvoltăm deoarece avem multă fâneață, pășune și acest lucru e avantajos pentru toți crescătorii de ovine. Greutăți au fost tot timpul, însă oieritul e o breaslă care nu dispare. Crescătorii de oi nu se lasă, astăzi pierd, mâine câștigă, dar, per total, lucrurile sunt bune”, a conchis Gheorghe Buda.