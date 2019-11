În Băiuţ – Protejarea naturii poate îmbunătăți nivelul de trai al localnicilor

La sfârşitul lunii octombrie, a avut loc prezentarea proiectului „Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară „Codrii Seculari” de la Strâmbu Băiuț”.

Călin Ardelean, expertul tehnic al WWF România, a insistat asupra importanței ariei protejate, prezentând impactul pozitiv al acesteia asupra comunității din zona Băiuț.

Aria protejată „Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț are o suprafață de 2962 de ha, din care aproximativ 20% este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, alături de alte șapte păduri de fag din România.

Proiectul a fost demarat la mijlocul lunii septembrie 2018, în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț.

În urma analizelor din teren, proiectul propune în detaliu operațiunile și acțiunile obligatorii pentru atingerea scopului principal de protejare și conservare a biodiversită­ții în sit, astfel încât nevoile de protecție ale biodiversității și nevoile dezvoltării economice și sociale sunt puse într-un context armonizat, care să respecte atât statutul de conservare favorabilă pentru specii și habitate, cât și factorii interesați (locuitori, agricultori, vâ­nători, agenți economici etc).

Într-un context socio-economic defavorabil zonei Băiuț, planul de management al ariei naturale protejate are în vedere planificarea unor acțiuni în special în domeniul turistic care să aducă venituri în comunitatea locală pe termen mediu și lung.

Proiectul se desfășoară pe o durată de 22 de luni și are o valoare totală de 2.863.045 lei, din care valoarea nerambursabilă reprezintă 2.862.872 lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.