Puncte enorme la o contracandidată la retrogradare

AFC Fair-Play Bucureşti – AS Independenţa Baia Mare 2-5 (0-3)

„Domniţele râului” au repurtat o victorie importantă, pe terenul unei contracandidate la retrogradare, AFC Fair-Play Bucureşti. AS Independenţa a câştigat în penultima etapă a turului cu scorul de 2-5 (0-3), cele trei puncte poziţionând echipa băimăreană pe locul şapte. Băimărencele au fost la un pas să nu facă deplasarea în capitală, motivul constituindu-l problemele de ordin financiar.

Jocul din capitală a fost controlat de formaţia antrenată de Liviu Ivasuc, care avea la pauză un avantaj confortabil, 0-3. Datorită relaxării din partea secundă şi superficialităţii din defensivă, Fair-Play Bucureşti a revenit la 2-3, dar pe final AS Independenţa a refăcut diferenţa de trei goluri. Denisa Predoi cu două reuşite, Andreea Indrecan, Raluca Dragoş şi Dariana Indrei au fost autoarele golurilor care au consemnat cele trei puncte obţinute de AS Independenţa. • AS Independenţa Baia Mare: Lorena Iuhos – Gabriela Ţiţu, Diana Pop, Camelia Daneliuc, Alexandra Boldijar (Andreea Indrecan) – Daiana Oneţ, Alexandra Buftea, Raluca Dragoş, Paula Gavriş – Dariana Indrei, Denisa Predoi. Rezervă neutilizată: Oana Tămaş. Antrenor: Liviu Ivasuc.

AS Independenţa Baia Mare speră ca în ultima etapă să contabilizeze într-un rezultat pozitiv, iar jocul rezultatelor să ajute „domniţele râului” să termine pe 7. Având în vedere accidentările şi alte absenţe din lot, băimărencele nu au putut alinia nici într-un joc din turul campionatului echipa preconizată în vară. Cu mai multă atenţie şi un gram de noroc în jocurile cu Alexandria şi Târgovişte, Independenţa putea să lupte acum pentru locurile 5-6.

Rezultatele etapei 10: AFC Fair-Play Bucureşti – AS Independenţa Baia Mare 2-5; Universitatea Galaţi – CSŞ Târgovişte 7-3; Luceafărul Filiaşi – Universitatea Alexandria 2-0; Piros Security Arad – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 3-6; Heniu Prundu Bârgăului – Vasas Femina Odorhei 0-2; Fortuna Becicherecu Mic – Selena SN Constanţa 7-0.



Ultima etapă a turului • Vineri, 29 noiembrie: Selena SN Constanţa – Universitatea Galaţi, ora 13.00 • Sâmbătă, 30 noiembrie: Vasas Femina Odorhei – Fortuna Becicherecu Mic, ora 11.00; CSŞ Târgovişte – Luceafărul Filiaşi, ora 11.00; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Heniu Prundu Bârgăului, ora 13.00 • Duminică, 1 decembrie, ora 11.00: AS Independenţa Baia Mare – Piros Security Arad; Universitatea Alexandria – AFC Fair-Play Bucureşti.