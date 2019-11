Sătenii nu mai trebuie să cheme veterinarul la tăierea porcului

La începutul lunii noiembrie, primăriile din mediul rural au primit o informare de la DSVSA că sacrificarea porcilor în gospodării se va mai putea face doar sub supraveghere sanitar-veterinară. Asta însemna ca fiecare gospodar ce taie porcul să anunțe medicul veterinar, să primească aprobare de la acesta, iar el să supravegheze procesul de sacrificare. Se pare că autoritățile sanitar-veterinare din România și-au dat totuşi seama de imposibilitatea aplicării acestei reguli aşa că au renunțat la a mai obliga gospodarii să cheme medicul veterinar când sacrifică se sacrifică porcii.

Prevederea, comunicată inițial primăriilor de DSVSA-uri, este acum eliminată din condițiile impuse de instituţie la tăierea porcilor. Asta după ce mai mulți medici veterinari, din toată ţara, au arătat că este imposibilă supravegherea tuturor tăierilor de porci. Numai pensiunile agroturistice au obligaţia ca, înainte de tăiere, porcul să fie examinat de un specialist veterinar. De asemenea, după sacrificare, carnea trebuie verificată iar. În cazul gospodarilor care taie porcul de Crăciun, autoritățile verifică doar respectarea normelor sanitar-veterinare privind identificarea și înregistrarea animalelor. Totuşi, în cazul în care proprietarii de animale constată, înainte de sacrificare, apariția unor modificări a stării de sănătate a animalului (inapetență, febră, pielea se înroșește, apoi devine cianotică, arcuire a spatelui, mers greoi, vomă cu sânge, diaree cu sânge etc), sau după sacrificarea animalului sesizează existența unor modificări ale organelor interne (splina mărită, de culoare roșie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii, acumulări de lichid în cavități etc) vor anunța de îndată medicul veterinar din zona lor.

Pensiunile agroturistice se supun regulilor

În cazul pensiunilor și punctelor gastronomice locale, înainte de a fi sacrificat un porc, este obligatorie efectuarea examenului ante-mortem și ulterior al celui post-mortem. De asemenea, în zona de tăiere trebuie luate măsuri pentru evitarea contaminării cărnii și organelor, ceea ce implică obligatoriu existența unei surse de apă potabilă, rece și caldă, precum şi a unui recipient pentru colectarea subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman. În zona în care are loc tranșarea cărnii trebuie luate măsuri pentru evitarea contaminării, ceea ce presupune existența unei surse de apă potabilă rece și caldă, dar și facilități corespunzătoare. Carnea tranșată și organele trebuie manipulate și depozitate în condiții igienice, inclusiv la temperatură controlată, de către persoane cu stare de sănătate și de igienă personală corespunzătoare, astfel încât să fie evitat orice risc de contaminare.