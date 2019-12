29 de meciuri la ediția a IV-a a Cupei Minerul

15 echipe s-au înscris la ediția a IV-a a Cupei Minerul la minifotbal, competiție ce se va desfășura între Crăciun și Anul Nou (27-29 decembrie) în Sala Sporturilor „Lascăr Pană”. Vineri seara, la Bro Restaurant, a avut loc tragerea la sorți, cele 15 formații participante fiind împărțite în 4 grupe. Trei grupe vor fi formate din patru echipe, iar una va avea în componență trei echipe.

Componența grupelor

• Grupa Viorel Mateianu: Apiinvest, FC Clasico, FC Poiana Codrului, Sporting Maramureș • Grupa Radu Pamfil: Il Calcio Satu Mare, First Class, Labradorii, Sporting Zalău • Grupa Lucian Bălan: Rechinii 2004, Sebi Marc Sighetu Marmației, Glory Days, Redex • Grupa Mircea Sasu: FC Pick-Up, Minerul Cavnic și FC Recea.

Programul ediției a IV-a, Cupa Minerul

• Vineri, 27 decembrie: Apiinvest – FC Clasico, ora 12.00; Il Calcio – First Class, ora 13.00; Rechinii 2004 – Sebi Marc, ora 14.00; FC Pick-Up – Minerul Cavnic, ora 15.00; FC Poiana Codrului – Sporting Maramureș, ora 16.00; Labradorii – Sporting Zalău, ora 17.00; Glory Days – Redex, ora 18.00; FC Recea – FC Pick-Up, ora 19.00; FC Clasico – Sporting Maramureș, ora 20.00; First Class – Sporting Zalău, ora 21.00

• Sâmbătă, 28 decembrie: Apiinvest – FC Poiana Codrului, ora 11.00; Il Calcio – Labradorii, ora 12.00; Sebi Marc – Redex, ora 13.00; Minerul Cavnic – FC Recea, ora 14.00; FC Poiana Codrului – FC Clasico, ora 15.00; Labradorii – First Class, ora 16.00; Rechinii 2004 – Glory Days, ora 17.00; Sporting Maramureș – Apiinvest, ora 18.00; Sporting Zalău – Il Calcio, ora 19.00; Glory Days – Sebi Marc, ora 20.00; Redex – Rechinii 2004, ora 21.00

• Duminică, 29 decembrie • Sferturi de finală: Sf 1, locul 1 Gr. VM – locul 2 Gr. RP, ora 12.00; Sf 2, locul 2 Gr. VM – locul 1 Gr. RP, ora 13.00; Sf 3, locul 1 Gr. LB – locul 2 Gr. MS, ora 14.00; Sf 4, locul 2 Gr. LB – locul 1, Gr. MS, ora 15.00; Semifinale: SMF 1, Câștigătoare Sf 1 – Câștigătoare SF 3, ora 16.00; SMF 2, Câștigătoare Sf 2 – Câștigătoare Sf 4, ora 17.00; Ora 18 – meci demonstrativ; ora 19.00 – finala mică; ora 20.00 – finala mare.