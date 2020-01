130 de locuinţe sociale noi, date în folosinţă în Sighetu Marmaţiei

La început de an, administraţia locală din Sighetu Marmaţiei va da în folosinţă peste 100 de locuinţe sociale noi. Primăria este pe final cu două proiecte mari, unul de construire a două blocuri ce au locuinţe cu caracter social, iar altul de realizare a unui bloc ANL.

Darea în folosinţă a tuturor locuinţelor se va face cât de curând, după cum precizează Horia Scubli, primarul munucipiului Sighetu Marmaţiei: „Blocul ANL este aproape finalizat. A mai apărut doar o problemă legată de montarea liftului, care depinde de racordul electric definitiv, pentru care abia la finalul lunii decembrie am reuşit să obţinem ultimul aviz. Din păcate, există o procedură atât de stufoasă, legată de obţinerea de avize, încât totul merge foarte greu. Noi trebuia să finalizăm blocul în data de 15 decembrie, dar pentru că nu am avut racordul electric, recepţia finală s-a amânat pentru 15 ianuarie. Practic, blocul este gata, dar uite că partea de alimentare cu energie electrică ne-a întârziat. Probabil că în luna februarie blocul va putea fi dat în folosinţă. Singura problemă legată de darea în folosinţă este să nu îngheţe apa în instalaţii. Atunci când se mută primul locatar, eu trebuie să dau automat drumul la apă. Dacă o fac, apa nu merge doar la acel apartament, ci în toată reţeaua din bloc, aşa că dacă nu este căldură în celelalte apartamente, riscăm să îngheţe apa în întreaga reţea. Şi atunci cred că din data de 15 februarie nu va mai exista acest risc. Repartiţiile sunt făcute, trebuie doar să mai fie validate în Consiliul Local, ceea ce este chestie de o şedinţă şi se rezolvă. În acest bloc nou construit se vor muta 34 de familii, iar alături mai avem încă două blocuri pe care le vom da, de asemenea, în folosinţă, tot prin februarie, cu încă 96 de apartamente. Deci peste 100 de familii se vor muta în casă nouă din acest an”. Tot în acea zonă, adică în noul cartier amplasat lângă DN 18, la intrarea în municipiu dinspre Baia Mare, este în grafic realizarea altui bloc ANL, pentru care toată documentaţia este realizată. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) întocmit acolo prevede construirea a 14 blocuri, în total, a unei unităţi şcolare, precum şi a unei grădiniţe cu terenuri de sport.