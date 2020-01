Masă rotundă la “Nord”

În sala de conferințe a bibliotecii Centrului Universitar Nord din Baia Mare, a avut loc masa rotundă cu tema “Main lines of contemporary rhetoric”.

Au participat: prof. univ. dr. Jeong O Park, Hankuk University of Foreign Studies, The Department of Romanian Studies, Seul, Korea, conf. univ dr. Daniela Dunca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, CUNBM, Facultatea de Litere (organizator), studenții anului III, de la specializările Filosofie, Comunicare și Relații Publice, Jurnalism. Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului de cercetare,The Rhetoric of Political Discourse in The Democratic and Totalitarian System in Romania. A Comparative Approach, nr. 492-1/2019, finanțat de The Romanian Department of Romanian Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea.