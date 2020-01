Sean Morrell s-a retras din activitate

Conducerea campioanei României a anunțat retragerea din activitate a jucătorului din linia a treia Sean Morrell, primul rugbyst din emisfera sudică ce a jucat la Baia Mare. Decizia vine după ce fijianul de 34 de ani solicitase clubului băimărean o pauză de circa șase luni pentru rezolvarea unor probleme de natură familială.

Sean Morrell s-a născut pe data de 23 august 1985 în Fiji, dar este rezident în Noua Zeelandă, unde a jucat rugby de la vârsta de 15 ani. CSM Știința Baia Mare este prima și singura echipă din Europa în cadrul căreia a jucat. Sean are 1,89 m înălțime, 99 kg și este jucător de linia a treia. El a ajuns la CSM Știința Baia Mare în octombrie 2011, după ce anterior jucase în Noua Zeelandă la Ponsonby RFC, echipă cu care a câștigat Gallacher Shield (competiție ce datează din 1922), urmată de King Country cu evoluții în Heartland Championship.

În luna iunie 2009 emblematicul jucător fijian face pasul spre prima reprezentativă a țării sale, participând la Cupa Națiunilor Pacificului. În luna august a aceluiași an Sean Morrell obține aurul la Cupa Mondială de Rugby 7 găzduită de Taiwan.

Cu singura echipă de pe bătrânul continent la care a jucat timp de opt ani, CSM Ştiința Baia Mare, Sean Morrell a reușit să joace nu mai puțin de 18 finale. A reușit să obțină trei medalii de aur în SuperLiga de Rugby, edițiile 2011, 2014 și 2018-2019, plus alte cinci medalii de argint – 2012, 2013, 2015, 2016-2017, 2017-2018. A obținut o Cupă a României în ediția 2012, fiind finalist în alte cinci ediții – 2011, 2013, 2014, 2016, 2018. În cea mai nouă competiție, Cupa Regelui, s-a încununat în două rânduri – 2016 și 2017, cu trofeul pus în joc, fiind finalist în ediția inaugurală 2015 și medaliat cu bronz în 2018. Informaţii furnizate de rugbybaiamare.ro.