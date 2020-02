Victorie la pas în faţa ultimei clasate

CS Minaur Baia Mare – CSU Cluj-Napoca 44-29 (21-13)

Duminică seara, în sala sporturilor „Lascăr Pană”, fetele de la CS Minaur au trecut la pas de ultima clasată, CSU Cluj-Napoca, scor 44-29 (21-13), într-un meci contând pentru etapa 15 din Liga Florilor MOL, trei puncte care plasează echipa noastră pe podium. Echilibrul în această dispută a durat 21 de minute, moment din care băimărencele s-au distrat efectiv cu un adversar blazat.

Cele două adversare au mers cap la cap până în minutul 8, 4-4, minut din care Minaur a marcat de trei ori la rând. Clujencele nu renunţă la luptă şi egalează în minutul 17, 9-9, pentru ca peste patru minute chiar să intre în avantaj, 11-12. Sfătuite de Costică Buceschi la time-out, băimărencele le aplică o corecţie severă adversarelor în ultimele 9 minute, până la pauză desprinzându-se la opt goluri, 21-13. Repriza secundă a fost fără istoric, odată cu trecerea timpului gazdee distanţându-se tot mai clar, astfel că finalul a indicat o diferenţă de 15 goluri, 44-29, toate jucătoarele noastre, cu excepţia portarilor, trecându-şi numele pe lista marcatoarelor. • Sala Sporturilor „Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 1.000. • Arbitri: Marius Murariu / Claudiu Tăbăcariu (Piatra Neamț). Observator FRH: Gabriel Dumitrache (Ba­cău). • Aruncări de la 7 m: 3-5 (transformate: 3-3; au ratat Necula, Araujo). Minute de eliminare: 6-2. • CS Minaur Baia Mare: Măzăreanu (7 intervenţii, a marcat 1 gol), Enache (4 intervenţii, a apărat un 7 m) – Seraficeanu 7, Hotea 4, Bondar 4, Szolosi 4 (1 din 7 m), Conache 4, Shteriova 4, Polocoşer 3 (1 din 7 m), Cîrstea 3, Burlachenko 2, A. Popa 2 (1 din 7 m), Tămaş 2, Lisewska 2, Argylean 1, Rysankova 1. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs şi Claudia Cetăţeanu. • CSU Cluj-Napoca: Ţăgean (4 intervenţii), Prodan (1 intervenţie) – Chintoan 7, Dindiligan 7, Necula 5 (3 din 7 m), Bărbos 3, Biriş 3, Araujo 2, Moraru 1, Pica 1, Mincu, Drăgunoiu, Boian. Antrenor: Alin Bondar.

Costică Buceschi (antrenor principal CS Minaur): „Mie mi-a fost frică de acest meci, pentru că sezonul trecut am avut o surpriză neplăcută. Astăzi (n.r. – duminică), echipa a jucat mult mai bine, dar este și o diferență între loturile de acum și cele de anul trecut. Noi avem acum dubluri pe posturi, iar în momentul când fetele care au stat pe banca au intrat la joc au demonstrat că sunt soluții pentru meciurile care urmează. Mă bucură că toată lumea a jucat și au ieșit sănătoase, că au marcat toate. Am făcut și un joc mai plăcut pentru public, deoarece am înscris multe goluri.”

Rezultatele etapei 15: SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Slatina 35-26; SCM Gloria Buzău – CSM Bucureşti 27-28; HC Zalău – SCM Craiova 26-24; CS Minaur Baia Mare – CSU Cluj-Napoca 44-29; CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – CS Rapid Bucureşti (miercuri, 5 februarie, ora 17.00); AHCM Slobozia – CS Măgura Cisnădie (joi, 12 martie); HC Dunărea Brăila a stat.



Etapa viitoare • Miercuri, 5 februarie: CSM Bucureşti – CS Minaur Baia Mare, ora 17.00, TVR 2 • Sâmbătă, 8 februarie: CSU Cluj-Napoca – AHCM Slobozia; CS Măgura Cisnădie – SCM Râmnicu Vâlcea; CSM Slatina – HC Dunărea Brăila; CS Rapid Bucureşti – HC Zalău • Duminică, 9 februarie: SCM Craiova – SCM Gloria Buzău, ora 15.30, TVR 1; CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud stă.