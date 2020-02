Campionatul de Minifotbal Elit Sport

Schimbare de lider în Liga 1

Rezultatele şi marcatorii etapei 16: North Team – Mon Caprice 2-6 (Adrian Borzaş, Marcel Hoca, respectiv Lorand Lang – 3, Mircea Varga – 2, Bogdan Rus); AS GCI Baia Sprie – Young 1967 1-2 (Bogdan Roman, respectiv Gabriel Maxim, Nicolae Ruscal); Rechinii 2004 – Wembley 6-1 (Marius Feraru – 3, Vlad Asăujan – 2, Ovidiu Temian, respectiv Rafael Tămaş); VLD Trans – Nordic Boys 5-3 (Casian Bere, Călin Pop, Valer Giurgiu – 3, respectiv Răzvan Ardeleanu, Alin Cuc – 2); Dr Browns – Cartierul Motorului 3-1 (Călin Borota – 2, Alin Telcian, respectiv Cristi Onuc); Pick-Up Pub – Evo Sport 2-5 (Cristian Iaţu, Gabriel Borodi, respectiv Adrian Vultur – 2, Ciprian Duruş – 2, Ciprian Buciuman); Redex-Pick – FC Narghila 1-1 (Adrian Şanta, respectiv Adrian Tarţa).



Etapa viitoare • Sâmbătă, 8 februarie: Evo Sport – North Team, ora 16.00; Nordic Boys – FC Narghila, ora 17.00; Mon Caprice – GCI Baia Sprie, ora 18.00; Wembley – VLD Trans, ora 19.00; Cartierul Motorului – Rechinii 2004, ora 20.00 • Duminică, 9 februarie: Pick-Up Pub – Redex, ora 18.00; Young 1967 – Dr Browns, ora 19.00. Meciurile se vor desfăşura pe terenul sintetic al Şcolii Nr. 4 „Avram Iancu”.

LIGA II

Rezultatele şi marcatorii etapei 16: Zeus – FC Porto 1-2 (Mircea Koblicha, respectiv Vasile Boiciuc, Szabolcs Opriş); Spartanii – CS Spa Oaş 2-8 (Alex Gavriluţi – 2, respectiv Georgel Lupuţan, Tamas Czompa – 2, Mihăiţă Boje – 3, Petre Balint, Octavian Big); FC Ciucaş – Chicago Bulls 2-2 (Gabriel Macovei, Denis Vaşvari, respectiv Mircea Lăpuşan, Adrian Vas); New Generation – New Friends 11-2 (Daniel Coardoş – 3, Adrian Coza – 3, Bogdan Pogăceş – 3, Marton Petkes, Gheorghe Codrea, respectiv Ervin Csiszer – 2); Amicii – E-Parchetar 4-4 (Bogdan Pomean 4, respectiv Denis Tarţa – 2, Adrian Szekely – 2); UACE – Red Devils 4-12 (Petrică Buznea – 2, Marius Razmoş – 2, respectiv Alex Farcaş – 3, Ruben Petruş, Gheorghe Chesei, Denis Filip – 2, Sergiu Ardeli – 3, Raul Hosu, Andrei Mladin); Redex 2 – Viitorul Phoenix 2-2 (Paul Vanci – 2, respectiv Marco Petran – 2); Team Kronstadt – Euro Pop Speed 2-2 (Bogdan Boje – 2, respectiv Ciprian Pop, Alex Petrovan); FC Karafee – FCA 2017 8-2 (Adrian Mărcuş, Adrian Balha – 3, Ivan Matişan – 2, Andrei Henteş, Ionuţ Mureşan, respectiv Claudiu Mihiş – 2).



Etapa viitoare • Sâmbătă, 8 februarie: Chicago Bulls – UACE, ora 16.00; Euro Pop Speed – New Generation, ora 17.00; Viitorul Phoenix – FC Karafee, ora 18.00; Red Devils – Amicii, ora 19.00 • Duminică, 9 februarie: FC Porto – FC Ciucaş, ora 16.00; CS Spa Oaş – Redex 2, ora 17.00; E-Parchetar – Spartanii, ora 18.00; FCA 2017 – Team Kronstadt, ora 19.00; New Friends – ZEUS, ora 20.00. Partidele se joacă la terenul sintetic al Colegiului nr. 5 „Anghel Saligny”.