VLD Trans, distanță de cinci puncte

• LIGA I

Rezultatele și marcatorii etapei 17: Young 1967 – Dr Browns 1-1 (Nicolae Ruscal, respectiv Adrian Malinetescu); Pick-Up Pub – Redex 5-4 (Marius Pricop – 3, Cristian Iațu – 2, respectiv Adrian Șanta – 3, Denis Domocoș); Wembley – VLD Trans 3-5 (Paul Achim – 2, Cristian Ceteraș, respectiv Casian Bere – 2, Valer Giurgiu – 2, Călin Pop); Mon Caprice – AS GCI Baia Sprie 3-2 (Mircea Varga – 2, Bogdan Cosma, respectiv Bogdan Roman, Denis Lihet); Evo Sport – North Team 4-2 (Ciprian Buciuman – 2, Adrian Vultur, Norbert Szlesinger, respectiv Adrian Borzaș – 2); Nordic Boys – FC Narghila 1-2 (Cosmin Goja, respectiv Cristian Ponde, Sorin Bichiri); Cartierul Motorului – Rechinii 2-11 (David Achim, Daniel Groza, respectiv Vlad Asăujan – 2, Marius Feraru – 4, Ovidiu Temian – 2, Zsolt Villand – 3);

Etapa viitoare • Sâmbătă, 15 februarie: Redex – Nordic Boys, ora 17.00; AS GCI Baia Sprie – Evo Sport, ora 18.00; Dr Browns – Mon Caprice, ora 19.00 • Duminică, 16 februarie: North Team – Pick-Up Pub, ora 17.00; FC Narghila – Wembley, ora 18.00; VLD Trans – Cartierul Motorului, ora 19.00; Rechinii 2004 – Young 1967, ora 20.00. Meciurile se dispută pe terenul sintetic de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” nr. 5.

• LIGA II

Rezultatele și marcatorii etapei 17: FC Porto – FC Ciucaș 1-0 (Cosmin Boiciuc); CS Spa Oaș – Redex II 7-1 (Tămaș Czompa – 4, Mihăiță Boje – 2, Petre Balint, respectiv Ioan Man); E-Parchetar – Spartanii 14-1 (Denis Tarța – 5, Florin Gherghel, Ștefan Mezei, Vasilică Covaci, Molnar Zsigmond, Adrian Szekely – 5, respectiv Raul Joldea); FCA 2017 – Team Kronstadt 5-5 (Andrei Hidigan – 2, Claudiu Mihiș – 2, Ștefan Semeniuc, respectiv Gabriel Inceu – 2, Alin Budea, Cristian Erdei, Bogdan Boje); New Friends – ZEUS 1-0 (Cziszer Ervin); Chicago Bulls – UACE 2-3 (Mircea Lăpușan, Sebastian Hidigan, respectiv Petrică Buznea – 2, Marius Razmoș); Euro Pop Speed – New Generation 3-2 (Ciprian Pop, Alex Bandi, Bogdan Vălean, respectiv Bogdan Pogăceș, Darius Gherghel); Viitorul Phoenix – FC Karafee 4-10 (Onoriu Gașpar, Marco Petran, Șerban Zoldi – 2, respectiv Adrian Mărcuș – 2, Raul Negreanu – 4, Ivan Matișan – 2, Adrian Balha, Florin Balha); Red Devils – Amicii 1-4 (Denis Filip, respectiv George Rus – 2, Bogdan Pomean – 2).

Etapa viitoare • Sâmbătă, 15 februarie: Viitorul Phoenix – Team Kronstadt, ora 17.00; Chicago Bulls – Amicii, ora 18.00; E-Parchetar – Redex II, ora 19.00; Red Devils – Spartanii, ora 20.00 • Duminică, 16 februarie: CS Spa Oaș – FC Karafee, ora 17.00; FC Porto – UACE, ora 18.00; New Friends – Euro Pop Speed, ora 19.00; ZEUS – FC Ciucaș, ora 20.00; FCA 2017 – New Generation, ora 21.00. Jocurile se desfășoară pe terenul sintetic al Școlii nr. 4 „Avram Iancu”.