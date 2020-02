Prefectul Maramureșului, în control la Casa de Cultură a Sindicatelor

Cândva o clădire simbol pentru orașul Baia Mare, Casa de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare a ajuns să se afle tot mai des în mijlocul scandalurilor. Anul trecut, sala mare de spectacole a fost închisă, iar la începutul acestei săptămâni, în incintă a fost semnalat un incendiu.

Autoritățile maramureșene s-au deplasat ieri, 20 februarie, la Casa de Cultură pentru a face o nouă rundă de verificări împreună cu reprezentanții instituțiilor abilitate. Până în 27 februarie, trebuie strânse toate datele, apoi se va decide care sunt următorii pași ce vor fi parcurși pentru ca instituția să fie salvată, pentru că “e una emblematică” pentru municipiul Baia Mare, după cum a precizat prefectul județului Maramureș, Nicolae-Silviu Ungur.

De la un simbol al orașului la un spațiu al nimănui

Înainte de 1989, în Casa de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare se derulau o mulțime de evenimente artistice. În plus, sălile instituției găzduiau ședințele PCR, întâlnirile pionierilor, ale șoimilor patriei. “De jos până sus erau covoare și erau angajate 8 femei de serviciu care se ocupau de curățenia în instituție, câte 4 pe schimb”, își amintește directorul Casei de Cultură, Dumitru Corzan, care spune că a luat contact cu clădirea în 1975, pe vremea când era student în anul I și a venit să facă repetiții în sala de balet.

Între timp, situația s-a înrăutățit mult. Nimeni nu a mai investit în clădire, iar spațiul a ajuns într-o stare accentuată de degradare. Problema e că nici nu se pot face investiții, deoarece nu e lămurită din punct de vedere juridic, în proprietatea cui e Casa de Cultură a Sindicatelor. Pe această temă există un proces deschis la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Acum e proces la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru stabilirea dreptului de proprietate. S-au demarat lucrările în 1966 în baza deciziei Consiliului de Miniștri și a Marii Adunări Naționale. Toate fondurile au fost alocate de fosta Uniune Generală a Sindicatelor din România (UGSR). Aici au fost cinci proprietăți. Oamenii au fost despăgubiți tot de sindicate”, a declarat directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Dumitru Corzan.

Instituțiile de control, acuzate de “rea-voință”

În opinia acestuia, instituția ar trebui să treacă în subordinea primăriei, pentru că e a comunității locale. Doar așa s-ar putea schimba ceva în bine.

„Dacă nu se va rezolva să treacă la Primărie, Casa de Cultură nu poate trăi din surse proprii. Ar trebui ca dumneavoastră (n.r. prefectul), primarul municipiului Baia Mare să îi convocați pe cei de la București care gestionează întreg patrimoniul: oameni buni, haideți să găsim o soluție, dacă se dorește, evident. Săli de asemenea amploare nu sunt în oraș, nici nu știu dacă vor exista posibilități financiare să se realizeze așa ceva. Sala mare are o acustică extraordinară. E păcat că se distruge. Sunt lucruri care nu depind de mine. Eu azi sunt, mâine s-ar putea să nu mai fiu. Dacă depindea de mine, de mult era la Primărie. E singura entitate care ar putea găsi soluții financiare să intervină. E pentru comunitatea locală. Consiliul Județean a preluat Casa Tineretului, dar nu are aceleași posibilități financiare. Acum, sigur, nici Primăria nu poate investi foarte mulți bani dintr-o dată. Dacă cineva se așteaptă ca Primăria să toarne puhoiul de bani aici, se înșală. Nu știu cum se va finaliza. Tot ce depinde de mine, vă stau la dispoziție, cu informații, dar nu cu decizii. Acum sunt doar doi angajați. Femeia de serviciu s-a pensionat, electricianul a plecat în altă parte”, a mai precizat Dumitru Corzan.

Directorul a criticat politicienii care au ieșit la rampă cu declarații din ciclul “campanie electorală”, arătând că nu e de preferat închiderea definitivă a instituției. “Dacă se închide, în două săptămâni e cuib de boschetari aici. Nu mai rămâne bucată de fier. În Sfântu Gheorghe acolo unde e în buricul orașului, s-a luat tot ce era bucată de fier. La Orșova, ANAF a vândut-o la un cult, aceia au pus la punct cu bani din afară și au pierdut-o în instanță. Am auzit că aici se intenționează să se facă bloc de locuințe. Nu mi se pare firesc să fie căutate soluțiile la mine”, a adăugat Corzan. El a mai arătat că odată cu scandalurile din jurul clădirii au crescut și cheltuielile de judecată, banii respectivi putând fi investiți în reparații, nu aruncați pe avocat, mai ales că e vorba de circa 20.000 lei.

Mai mult, Corzan crede că a fost rea-voință din partea celor de la Protecția Consumatorilor, care au dispus închiderea sălii mari, spațiu cu care erau atrase sume de bani prin darea în chirie diverșilor organizatori de spectacole.

Se caută soluții pentru salvarea clădirii

În urma verificărilor, prefectul județului Maramureș, Nicolae-Silviu Ungur, a afirmat că a văzut și lucruri bune, dar și mai puțin bune. El este de părere că trebuie căutate soluții pentru salvarea instituției. “Am văzut lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Acum așteptăm rezultatele controalelor făcute de instituțiile abilitate. Ne vom întâlni cu toții, vom pune toți rapoartele pe masă și la final vom întocmi raportul cu concluziile aferente. Raportul trebuie finalizat până în 27 februarie. Clădirea e într-o stare avansată de degradare în unele spații. Am văzut și spații amenajate. E o lipsă de reglementare, cine e proprietarul. Eu sper ca atunci când se va rezolva această problemă, să se găsească finanțare și să se investească pentru că e o clădire emblematică”, a adăugat reprezentantul guvernului în teritoriu, Nicolae-Silviu Ungur.