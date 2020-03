Liga Studenților „Pintea Viteazul” vine în sprijinul elevilor prin „Nord Universitar”,

Liga Studenților „Pintea Viteazul” (LSPV) derulează o nouă ediție a proiectului „Nord Universitar” prin intermediul căruia membrii LSPV vizitează liceenii din Maramureș și județele vecine pentru a le prezenta oferta educațională a Centrului Universitar Nord din Baia Mare și oportunitățile de voluntariat din Baia Mare.

Scopul principal al acestui proiect este acela de a crește gradul de informare al elevilor de liceu în privința alegerii unei facultăți și facilitățile pe care le au aceștia în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. „Suntem bucuroși să începem o nouă ediție a proiectului „Nord Universitar”. Este unul dintre cele mai complexe și frumoase proiecte marca LSPV deoarece are la bază două etape. În prima, membrii LSPV participă la ateliere de lucru prin care acumulează informațiile necesare și abilități de public speaking, gestionarea emoțiilor sau munca în echipă. În timp ce a doua etapă reprezintă realizarea propriu-zisă a campaniei de informare prin care vizităm liceenii, prezentându-le oferta de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare”, a informat Alexandra Andreea Terheș, vicepreședinte educațional al LSPV. Reprezentanţii LSPV atrag atenţia asupra faptului că majoritatea elevilor de liceu, după finalizarea clasei a XII-a, sunt dezorientați în ceea ce privește alegerea unei specializări de la o facultate sau a specializării în care vor să-și dezvolte cariera profesională. Consilierea de la nivelul liceelor este deficitară deoarece fie că cei care sunt responsabili de această consiliere nu reușesc să acopere nevoia tinerilor, fie că elevii nu privesc cu interes sfaturile oferite de personalul calificat în consiliere. În atenția tinerilor din România sunt centrele universitare din marile orașe, iar tinerii nu iau în considerare faptul că se pot specializa în domeniul ales și în Baia Mare, iar cheltuielile lor ar fi mai reduse, în timp ce condițiile și pregătirea cadrelor didactice este la același nivel cu cel al profesorilor din centrele universitare de tradiție. În acest context, membrii LSPV au considerat ca fiind oportună dezvoltarea proiectului „Nord Universitar”. „Cel mai important aspect al acestui proiect are în vedere dorința cu care membrii noștri se mobilizează an de an pentru a ajunge la cât mai multe licee. Consider că „Nord Universitar” este foarte important pentru noi ca organizație, dar și pentru mediul academic băimărean. Mulți studenți aleg să-și petreacă anii de studenție în Baia Mare, chiar prin intermediul proiectului nostru, ceea ce demonstrează reușita lui și ne motivează în demersul nostru de reprezentare studențească”, a transmis Andrei Buda, secretar general LSPV.