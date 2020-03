Campionatul Mondial de Tineret, în România

Cu trei luni înaintea Campionatului Mondial de Tineret organizat în România, oficialii Federației Internaționale de Handbal au efectuat o ultimă inspecție a sălilor de joc.

24 de echipe vor participa la Campionatul Mondial de Tineret organizat la București, în perioada 1-13 iulie. Sala Polivalentă și Sala Dinamo au trecut cu bine de inspecția finală a Federației Internaționale de Hand­bal.

„Sala Polivalentă este frumoasă, poate puțin prea mare pentru această competiție, sper să fie plină la meciuri. Suntem foarte mulțumiți de cum arată. Nu ne permitem să ne gândim la coronavirus, suntem aici să ne facem treaba, să facem inspecția. Sunt convins că această competiție va fi un eveniment minunat” – Per Bertelsen, președintele Comisiei de Organizare de Competiții a IHF.

România nu a mai găzduit un Campionat Mondial de Handbal din 1962. Alexandru Dedu speră că în România se vor organiza, în viitor, și competiții de seniori.

„În momentul de față am un optimism rezervat, dar sunt bucuros că lucrurile merg. La acest Campionat Mondial vorbim de anticamera echipelor de senioare, în echipa noastră avem 3-4 componente ale echipei mari. Cu toții știm că handbalul feminin naște pasiuni, așa că va fi foarte urmărit acest Campionat Mondial. Consecințele acestei competiții nu pot fi decât bune, vorbim de promovarea handbalului. Sper într-un succes și mă bucur că am fost aleși, vrem să arătăm că România, în cazul în care vom avea și săli, poate să organizeze și un eveniment la seniori. Această încredere în fața autorităților mondiale și europene se câștigă” – Alexandru Dedu, președinte FRH.

Dedu: „Sper într-un succes al naționalei României”

Naționala de tineret a României s-a clasat pe locul al 8-lea la precedenta ediție a Campionatului Mondial. Ultima medalie a „tricolorelor” a fost cucerită în 2016, bronz la Campionatul Mondial din Rusia.

„Sper la un succes și din partea echipei României. Naționala de tineret are un program de pregătire bine făcut, cu foarte multe meciuri internaționale. Au tot ce le trebuie și tot suportul nostru. Ne dorim să arătăm bine la Campionatul Mondial”, a încheiat Alexandru Dedu.