Stocuri limitate de materiale sanitare la Spitalul din Tg. Lăpuş

Spitalul Orăşenesc din Tg. Lăpuş, care are 101 paturi şi asigură servicii medicale curative pentru 36.000 de locuitori din întreg bazinul Lăpuşului, a ajuns în situaţie critică – se spune într-un comunicat transmis de USR Maramureş. În acest context, USR Maramureş a trimis o cerere de informaţii publice către Spitalul Orăşenesc Tg. Lăpuş, cu scopul de a afla care sunt materialele sanitare şi de protecţie de care dispune unitatea, în contextul pandemiei, dar şi care sunt măsurile luate deja pentru protejarea propriilor angajaţi.

Răspunsul spitalului a fost că unitatea medicală nu are nici o mască medicală în stoc. Are doar două aparate de ventilaţie artificială. Spitalul dispune de doar 260 mănuşi chirurgicale, 5.000 de mănuşi de examinare, 100 de halate şi 2.000 de botoşei.

În ce priveşte protejarea personalului medical şi a pacienţilor, reprezentanţii unităţii medicale au precizat că a fost interzis accesul vizitatorilor în spital, iar accesul pacienţilor în ambulatoriul de specialitate se face controlat, pe bază de trimitere de la medicul de familie şi programare.

S-au achiziţionat echipamente individuale de protecţie PPE, dezinfectanţi de mâini şi pentru suprafeţe. În ambulatoriu se dezinfectează de trei ori pe săptămână, iar suprafeţele, de trei ori pe zi. S-au montat dispensere pentru dezinfecţia mâinilor angajaţilor şi ale pacienţilor.