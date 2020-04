Prima stație de carburanți din Cavnic are autorizație de construire

Administrația locală din Cavnic a mai făcut un pas important pentru ca orașul să beneficieze de prima stație de alimentare cu carburanți, după ani buni în care șoferii căvnicari nu au mai avut așa ceva: ”Deși autorizarea unei stații de carburanți durează în medie doi, trei ani, noi am reușit în mai puțin de un an de zile să parcurgem toți pașii prevăzuți de lege în vederea emiterii autorizației de construire pentru noua stație de carburanți. În cel mai scurt timp vor demara lucrările de construire pentru noua stație de carburanți. Astfel, după mulți ani de așteptare vom avea un PECO modern în orașul Cavnic”, a declarat Vladimir Petruț, primarul Cavnicului. În prezent, şoferii sunt nevoiţi să meargă până în Baia Mare sau Sighetu Marmației pentru a alimenta, aşa că realizarea acestui obiectiv îi va scuti de drumuri inu­tile. „După ce o perioadă bună de timp nu am avut o staţie de carburanţi în localitate, a venit timpul și ca acest obiectiv să devină realitate”, a completat Petruț.