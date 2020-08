Maramureșul, gazda Campionatului Național de Viteză

După o pauză de nouă ani, Maramureșul reintră în calendarul automobilistic pentru a găzdui – sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv – etapa a patra din Campionatul Național de Viteză în Coastă Total. Desfășurată în zilele de 29 și 30 august 2020, pe drumul național 18 (Pasul Gutâi) care leagă municipiul Baia Mare de Maramureșul istoric, competiția organizată de ACS XPO Racing din Baia Mare vine cu o serie de surprize care nu fac decât să reconfirme, dacă mai era nevoie, profesionalismul și ospitalitatea locuitorilor din nordul țării.

Dacă pentru veteranii sportului auto din România Gutâiul nu mai are nevoie de nicio prezentare, cei din generația tânără sunt mai puțin familiarizați cu locul care te trimite cu gândul la Iadul Verde. Și cum altfel să numești traseul de 5,2 km al cărui asfalt impecabil șerpuiește prin verdele crud al pădurii, ajungând ca la un moment dat să-ți ofere nici mai mult nici mai puțin de șase ace de păr pe durata unui singur minut, anunță organizatorii printr-un comunicat.

Conștienți de contextul economic dificil creat de pandemia Covid-19, clubul organizator vine nu doar să readucă Gutâiul în calendarul național dar și să sprijine piloții care se vor alinia la start. În acest sens, fiecare concurent va primi un voucher de combustibil în valoare de 200 lei precum și facilități la cazare. Astfel, piloții interesați se vor putea caza în municipiul Baia Mare la Hotelul Carpați, beneficiind de un preț preferențial redus cu 15% față de tariful de recepție, dar și pachete atractive de servire a mesei. Pentru cei care doresc o cazare în apropierea traseului, Complexul Turistic Șuior pune la dispoziție camere în regim demipensiune. Complexul este situat la doar 3 km de zona unde va fi amenajat parcul de service. Atât Hotelul Carpați cât și Complexul Turistic Șuior beneficiază de spații generoase pentru parcare.

Concursul propriu-zis va fi precedat în ziua de vineri de prezentarea oficială a concurenților, care se va desfășura în centrul istoric al municipiului Baia Mare, sub rezerva restricțiilor impuse de autorități în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus. Evenimentul se bucură de susținerea autorităților locale, atât a Primăriei municipiului Baia Mare cât și a Consiliului Județean Maramureș.

„Suntem conștienți că responsabilitatea este mare și apreciem faptul că F.R.A.S are încredere în noi. Suntem un grup numeros de iubitori ai sportului automobilistic care dorește să își aducă contribuţia pentru reînvierea tradiției competițiilor auto pe drumurile asfaltate din județul nostru. Viteza în coastă și raliul care s-au desfășurat în trecut pe drumurile din Maramureș au oferit întotdeauna un spectacol frumos, apreciat atât de spectatori cât și de concurenți”, spune Ionuț Pîrvu – președintele XPO Racing.

Informații preluate de la Federația Română de Automobilism Sportiv.