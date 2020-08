O tânără din Baia Mare va studia la Colegiul Universitar din Danemarca de Nord

Alexandra Gaeta – o tânără absolventă a Colegiului de Arte Baia Mare – va studia, din toamna acestui an, la Colegiul Universitar din Danemarca de Nord (UCN), o instituție de învățământ superior daneză care formează studenți în domeniile educației, dezvoltării, cercetării aplicative și inovării. Îmbinând cursuri inedite cu sesiuni de internship (practică), Alexandra se va specializa în domeniul ospitalității și managementul turismului. Ambițioasă, tânăra intenționează să se angajeze pe durata studiilor astfel încât să beneficieze de o bursă care o va ajuta să fie independentă financiar.

• „trebuie să mă angajez și să corelez cu ce am învățat la facultate”

Reporter: Ai fost admisă la o universitate din Danemarca. Ce a presupus procesul de selecție?

Alexandra GAETA: Da, am fost admisă la UCN, o universitate din Danemarca, la profilul Service hospitality and tourism management. Cât despre procesul de selecție, acesta diferă în funcție de facultate. Trebuie să treci un anumit examen de limbă (engleză); unele facultăți cer examenele Cambridge sau IELTS, dar sunt și altele care costă mai puțin și sunt mai ușoare.

R.: Ce cursuri ai pe agendă, din toamnă? Când vor începe?

A.G.: Cursurile vor fi în funcție de semestre, fiecare semestru având un așa-zis „subiect”. La început, voi învăța lucrurile simple despre afaceri și despre cum trebuie să conduci o companie. Al doilea semestru se va axa pe strategie și market, al treilea semestru – pe internship, dezvoltare și afaceri, al patrulea și ultimul – dezvoltare și afaceri și, la final, voi avea de făcut un proiect despre intern­ship, adică practica, trebuie să mă angajez și să corelez ce am făcut sau văzut cu ce am învățat la facultate. Asta mi se pare genial. Cursurile vor începe în 1 septembrie și încă nu știm dacă vor fi online sau vom merge la facultate.

R.: Unde vei locui?

A.G.: Voi locui în campusul oferit de cei de la UCN. Am primit în acest sens un e-mail ajutător și am completat un formular ca să îmi păstreze un loc. Eu plănuiesc să nu cer bani părinților. Am aflat că, în Danemarca, dacă lucrezi 43 de ore pe lună în timp ce studiezi, primești o bursă de 800 de euro, deci voi încerca să mă încadrez și să mă descurc singură.

• „în străinătate, poți fi tu însuți, fără să fii judecat”

R.: Ce te-a determinat să alegi o universitate din străinătate în detrimentul uneia din țara noastră?

A.G.: Am ales să plec din țară deoarece voiam să mă stabilesc altundeva. Și, întrucât încă nu știu unde, am decis să încep de acum. Îmi iubesc țara și visul meu ascuns este să trăiesc în România, dar nu este o țară a posibilităților. Aici, am fost discriminată pentru că sunt rromă, sunt arătată cu degetul pe stradă deoarece am pierce în nas… Pur și simplu, nu mă încadrez în „cererile societății” și nici nu plănuiesc să mă încadrez vreodată. Nici aici, nici în altă parte. Din fericire, în străinătate, poți fi tu însuți, fără să fii judecat. Chiar dacă sunt și alte dezavantaje, sunt dispusă să trec cu vederea pentru că pot să mă desfășor și să mă dezvolt fără să mi se dea „instrucțiuni” în această privință. Am întâlnit mulți rromi care nu mai aveau speranță. Vreau să știe toți că lumea nu se oprește la granițele României. Să aibă curaj și ambiție să își continue studiile și să demonstrăm că și noi putem. Știu mulți oameni rromi cu studii. Dacă unul poate, toți putem. Haideți să schimbăm România. Faceți ceva în privința discriminării și prejudecăților. Haideți să fim toți oameni.

R.: Ce liceu ai absolvit?

A.G.: Am absolvit Colegiul de Arte Baia Mare. Am făcut 12 ani de muzică și consider că asta mi-a deschis ochii și inima spre ceea ce îmi doresc în viață. Nu o să renunț niciodată la muzică, indiferent ce domeniu vor alege.