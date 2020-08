Stadionul şi bazele sportive din Baia Sprie, reabilitate

Administraţia publică locală din Baia Sprie s-a aplecat în ultima perioadă asupra investiţiilor din domeniul sportului. Astfel, primăria a reabilitat în această vară stadionul principal, un teren multifuncţional de sport, iar acum lucrările sunt în derulare la o pistă de alergare integrată într-un parc de relaxare şi agrement.

Stadionul de fotbal are de acum tribune acoperite şi un gazon de invidiat pe care echipa de fotbal poate juca în cele mai bune condiţii: „Sportul, mişcarea, înseamnă sănătate. Din acest mo­tiv ne-am aplecat înspre sănătatea noastră şi a copiilor noştri, în mod special, încercând să creăm în Baia Sprie un sistem prin care toate sporturile să fie acoperite şi să scoatem copiii, din case, din faţa tabletelor şi telefoanelor mobile, pe terenurile de sport. Acestea, în Baia Sprie, sunt amenajate, oferind toate condiţiile. Când eram copil şi am venit prima dată pe stadionul din oraş nici nu mi-am dat seama cât de frumos este, însă după ce am mai umblat şi am văzut stadioane la şes, în câmp, pot spune că cel de la noi este într-o locaţie unică. Peisajul este unul relaxant, stadionul este înconjurat de munţi, aşa că era păcat să nu reabilităm această bază sportivă. Asta după ce ani de zile a zăcut în paragină. Modernizarea lui este cu atât mai importantă cu cât am văzut câte grupe de copii am reuşit să înfiinţăm şi care vin la antrenamente aici, pe stadion. Cu această investiţie în sănătatea copiilor noştri nu se vede şi nu ai un rezultat imediat, dar acesta apare în timp, deoarece ei învaţă disciplina, îşi dezvoltă corpul în mod armonios, sunt mult mai sănătoşi, îşi fac prieteni. În ce priveşte investiţia la stadion, am reuşit să mărim sistemul de irigare, iar iarba de gazon arată foarte bine. Am făcut şi un sistem nou de drenaj. Ne-a ajutat puţin şi această pauză competiţională, deoarece gazonul a avut timp să se refacă. Terenul cu iarbă este cel mai bun şi mai sănătos pentru prac­ticarea oricărui sport, aşa că am reînsămânţat suprafaţa de joc. Eu spun că rezultatul este mai mult decât bun. Mai avem câteva tratamente de făcut la gazon, dar el deja arată foarte bine. Nu în ultimul rând, am finalizat şi tribuna, care are 350 de locuri acoperite, lucru care schimbă total aspectul arenei sportive. În această strategie a dezvoltării sportului, am gândit un complex sportiv care să ofere condiţii pentru practicarea tuturor sporturilor. Astfel, am reuşit, în doar două luni de zile, să transformăm un teren, care era pregătit de vreo 15 ani, să devină multifuncţional. Cu investiţie minimă, am finalizat şi acest teren multifuncţional, pentru mai multe sporturi de echipă (baschet, tenis, handbal). Mă gândesc de ce nu a fost făcută investiţia până acum, deoarece terenul era pregătit pentru asta”, a precizat Sebastian Alin Bîrda, primarul din Baia Sprie.

Copiii pot practica sportul gratuit

pe toate terenurile

Toate cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Sprie au gratuitate la folosirea bazelor sportive de pe raza oraşului. Vasile Dan, preşedintele clubului Minerul Baia Sprie, a explicat: „Cluburile şi asociaţiile sportive de pe raza oraşului Baia Sprie au gratuitate în toate bazele noastre sportive – în sala de sport, pe terenul sintetic, stadion. La club avem circa 120 de copii, dintre care 90 sunt legitimaţi, plus echipa de Liga a IV-a”. O altă investiţie în domeniul sportului, care este acum în derulare, o reprezintă şi construirea unei piste de alergare acoperită cu tartan, ce are aproximativ 800 de metri lungime şi este integrată într-un parc. Locul de relaxare şi agrement se integrează perfect cu terenul sintetic şi sala de sport, dar şi cu terenurile de tenis pe zgură. Proiectul, finanţat din fonduri europene, are termen de finalizare două luni de zile.