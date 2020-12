Paula Seling și AMI cântă împreună despre “Cel mai frumos cadou”

Șapte artiști pop români cântă împreună piesa „Cel mai frumos cadou”, pentru cei mai vulnerabili copii ai României. Keo, Alexandra Ungureanu, Alina Eremia, AMI, Lidia Buble, Paula Seling și Liviu Teodorescu sunt artiștii care au înregistrat piesa și videoclipul „Cel mai frumos cadou”, care și-a început călătoria la radio, TV și în mediul online.

Artistele băimărene, Paula Seling și AMI, s-au alăturat cauzei Hope and Homes for Children, pentru ca 1600 de copii aflați în risc de separare familială să rămână alături de părinții lor. Roton Music a decis să doneze acestei cauze toate încasările obținute pentru această piesă.

Piesa este un remake al piesei originale lansate de Keo și Alexandra Ungureanu în urmă cu 10 ani, în decembrie 2010, pe muzica lui Keo & Ralflo și versurile lui C. Enache – un succes cu peste 20 de milioane de vizualizări. Videoclipul piesei „Cel mai frumos cadou” relansate în acest an este realizat de Mihai Laz, combinând imagini din cadrul spotului social regizat de Tom Wilson cu filmări originale realizate cu cei șapte artiști implicați.

„Atunci când pot să ajut, o fac cu toată inima. Ador să cânt, îmi place foarte mult piesa și mă bucur că printr-un cântec, un cântec atât de frumos, putem ajuta copiii care au nevoie de noi. Eu am avut norocul să mă nasc într-o familie care a făcut totul pentru mine și fratele meu, a sacrificat totul pentru ca noi să fim fericiți. Cred că fiecare copil merită asta”, a declarat Paula Seling.

La rândul său, AMI, a punctat: „Toate cadourile sunt frumoase dacă sunt în familie, și cred că Cel Mai Frumos Cadou este acela de a fi în mijlocul familiei tale. Ce putem face noi este să le oferim o fărâmă de speranță oamenilor care au pierdut-o”.