AMI a câștigat la emisiunea Te cunosc de undeva

Băimăreanca Andreea Ioana Moldovan, cunoscută ca AMI, este câștigătoarea celui de-al XV-lea sezon al show-ului de televiziune, Te cunosc de undeva. AMI a câștigat 15.000 de euro, pe care îi donează unui copil cu grave deficiențe de vedere. „Noi, toţi, am construit ediţie cu ediţie, pentru o finală în care premiul în valoare de 15.000 mii de euro, a mers la Victor Andrei, un copil cu mari probleme de vedere. El a câștigat marele premiu, iar noi, am câștigat o mare familie! O să-mi fie dor de voi”, a scris artista pe pagina sa de socializare.

AMI a impresionat juriul în toate edițiile emisiunii TV. Ea s-a aflat mereu în fruntea clasamentului cu cele mai multe puncte. În ultima ediție a sezonului 15 „Te cunosc de undeva!”, ruleta i-a oferit artistei un personaj destul de dificil, Britney Spears, una dintre cele mai sexy blonde din anii 90′. Alături de ea s-au luptat alte trei echipe puternice, formate din Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Romică Ţociu și Adriana Trandafir, Marcel Pavel și Monica Anghel.

„Înainte de a începe această gală, finala, eu deja eram câştigată, pentru că v-am câştigat pe voi toţi! Vreau să împart acest titlu cu voi toţi, îl meritaţi fiecare! Sunt foarte emoţionată, sincer nu mă aşteptam să câştig. Au fost nişte momente excepţionale în seara asta. Vă sunt recunoscătoare tuturor şi vouă, celor de acasă. A fost o onoare să fac parte din acest proiect. Vă am pe toţi în suflet, vă iubesc şi vă preţuiesc. Sunt cea mai fericită că mi-aţi dat ocazia să mă autodepăşesc!”, a spus câștigătoarea AMI.