Neagu și Liscevic, cele mai bune jucătoare în Liga Florilor

Cristina Neagu (CSM București) și Kristina Liscevic (SCM Râmnicu Vâlcea) au primit premiile pentru cea mai bună jucătoare a campionatului, respectiv cea mai bună handbalistă din străinătate a competiției interne feminine, pentru sezonul 2019-2020. Federația Română de Handbal a stabilit jucătorii anului în urma votului exprimat de antrenorii din Liga Florilor.

”2020 a fost un an atipic, am jucat puține meciuri, dar când am jucat, am făcut-o bine. Le mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au votat. Mama va fi foarte fericită pentru acest nou premiu, pentru că toate trofeele pe care le-am cucerit au rămas în casa părinților. Ei îmi păstrează în camera în care am crescut toate medaliile și cupele, au grijă de toate, le aranjează, le curăță”, a spus Cristina Neagu.

”Sunt fericită că am primit acest premiu, mai ales pentru că m-au votat antrenorii. Le mulțumesc tuturor și mă gândesc acum că am avut un an bun. Îmi place să joc în România, Liga Florilor este un campionat puternic, intens, mereu avem adversari care vor să ne învingă și avem întotdeauna meciuri grele”, a declarat și Kristina Liscevic.