Ordonanță pentru spionarea țăranilor

După ce ministrul Agriculturii a retras proiectul de ordin pentru limitarea la 5 a numărului de porci crescuți în cotețele țăranilor, iată că în 2 martie 2021, pe site-ul www.ansvsa.ro al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a fost postat spre consultare și discuție publică un alt proiect controversat, de data aceasta de Ordonanță a Guvernului României, prin care țăranii ar putea fi obligați să permită intrarea medicilor veterinari privați în curțile, cotețele și în grajdurile lor, cu scopul declarat să numere capetele de animale și să le raporteze pentru fiecare gospodărie la Direcția Sanitar Veterinară județeană.

Dacă țăranul va refuza așa-zisa „inspecție oficială” executată de medicul veterinar privat din comună sau oraș, atunci va veni polițistul și împreună cu medicul veterinar vor intra peste tot, în căutarea animalelor nedeclarate. O asemenea ordonanță este abuzivă și unică, nu există așa ceva nicăieri în Uniunea Europeană sau în lume. Numele președintelui ANSVSA care a avut această idee absurdă este Robert Chioveanu.

Motivul este aiuritor: „necesitatea eliminării riscurilor la adresa securității și siguranței alimentare a populației, în considerarea măsurilor care trebuie luate în scopul combaterii focarelor de pestă porcină africană care evoluează în România”, de vreme ce medicii nu consultă animalele, ci le numără. Nu le ia temperatura, ci numără porcii. Nu caută găinile de păduchi, ci le numără. Este un recensămînt forțat, deși la primăvară va urma Recensămîntul General Agricol, pe bază de declarație, cum s-a făcut și pînă acum, din zece în zece ani. Recenzorul n-a intrat niciodată în grajd, ci a stat la poartă și a scris ce declară țăranul.

Proiectul de ordonanță prevede și obligația țăranilor să administreze medicamentele veterinare doar sub supravegherea medicului privat. Cu alte cuvinte, îl leagă pe țăran de medicul veterinar din comună, fie că vrea, fie că nu. De asemenea, îi obligă pe țărani să respecte timpul de așteptare prevăzut în prospectul medicamentului, pentru produsele de origine animală obținute de la animalele tratate. (După antibiotice, 21 de zile nu ai voie să dai laptele, ouăle, carnea în consumul uman.)

Aceste restricții sînt inaplicabile, de vreme ce statul nu poate să verifice dacă țăranul își tratează singur animalele și respectă timpul de așteptare. Nu contestăm ideea de a reglementa uzul/abuzul de medicamente, dar strategia este greșită.

Salutăm ideea să fie întărite controalele alimentare oficiale, pentru depistarea alimentelor de slabă calitate, falsificate sau contaminate. (De ce au fost eliminate în 2007?!…)

Printre atribuțiile primite de medicii veterinari se află: „supravegherea, prevenirea, combaterea și eradicarea bolilor la animale”, o exagerare a rolului veterinarului, avînd în vedere că medicul nu poate merge zilnic în fiecare gospodărie țărănească, să „supravegheze” animalele, de parcă țăranul ar fi incapabil să-și dea seama cînd un animal e bolnav.

Proiectul prevede „inspecția exploatațiilor noncomerciale și a animalelor din exploatațiile noncomerciale; identificarea și înregistrarea bovinelor suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor; operarea în baza națională de date a mișcărilor de animale declarate de deținător cu ocazia inspecției animalelor”. ANSVSA a inventat termenul „exploatație noncomercială”, cu toate că țăranul, chiar dacă are o singură vacă, vinde surplusul de 2.500 de litri de lapte pe an pe piață sau la lăptărie.

Cei interesați pot să trimită opinii la temă, pînă în 16 martie 2021. Cerem Guvernului să elimine din text articolele antițărănești.