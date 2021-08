De obicei, reciclările de clădiri/de instituţii funcţionează… Nu mai merge casa de copii? Facem cămin de bătrâni. Etc și etc. Un oraş maramureşean a dat însă cu bota-n baltă grav. A desființat singura toaletă publică a oraşului, am putea spune chiar emblematică, de zonă centrală, de cinematograf chiar… şi a făcut-o… centru de informare turistică. Evident, închisă mai tot timpul, după datina judeţului. Cum ar veni, nu numai că nu te informezi, da’ faci şi pe tine!!!