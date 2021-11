În Mireșu Mare • Canalizarea și grădinița, aproape finalizate

Comuna Mireșu Mare are în finalizare rețea de canalizare în satele Dănești și Lucăcești, se încearcă darea în folosință în acest an, spune primarul Ioan Mătieș. Se finalizează și o grădiniță nouă, cu bani europeni, la Mireșu Mare. Ce urmează?

„Am pregătit proiecte pentru aproximativ 10 kilometri de drumuri de câmp, în valoare de un milion de euro. La programul Saligny am pregătit asfaltări de străzi, cu podețe, rigole, tot ce trebuie, pe 30 de kilometri” – spune edilul, decis să facă lucrări mari, nu cârpeli.