Suflă vântul, noi plătim • Se aude cum ninge în depozitele de deșeuri din Maramureș

Am revenit, după obicei și cu oarecare încrâncenare, la depozitele de gunoi ale Maramureșului. În curând, vor fi multe, odată cu apariția viitoarelor finanțări pentru platforme de depozitare voluntară, pe care noi le bănuim că vor deveni depozite de primă urgență… de gunoaie. Aparent nu doar noi.

Prima oprire am făcut-o la Sârbii Fărcașei. Unde pe drumul perfect de asfalt era o singură urmă de mașină, spre depozit. Liniște acolo, de se auzea cum ninge. Aproape se auzea cum alunecă terenul… Nimic, nicio activitate. La revenirea spre Baia Mare, am oprit și la viitorul punct de selectare din Arieșu de Pădure. E drept, din drumul european 58, de la Două veverițe, se lucrează serios la drumul de acces. Am mers însă pe dincolo, prin sat și ne-am apropiat de locația viitorului depozit. Nimic, nici măcar împrejmuit. O baracă lăsată în urmă de păstori, cu speranța că revin la primăvară, tot aici, cu gard electric cu tot. Desi­gur, la intrarea spre Baia Mare, pe drumul de centură tronează și trenează un depozit dizgrațios de gunoaie unde chiar e activitate. Înțelegem de la proprietarii terenului că, aparent, e vina lor că au salvat județul la un moment dat și că e tot treaba lor să se descurce, să scape de muntele de gunoi. De acolo au plecat în țările calde berzele imaculate, pasări minoritare pe muntele de gunoi, și au rămas cele majoritare, din ce în ce mai mari și mai sigure pe ele. Cât despre depozitele sătești, deși ideea de bază e una europeană și oarecum logică, oamenii se tem. Primim semn de la cititorii din Săpânța, care se tem că se trezesc cu o groapă de gunoi și se pregătesc să protesteze.

“Se pregătește o amplasare de platformă de depozitare deșeuri pe raza comunei noastre, fapt care este dezbătut în mod ascuns, fără să fie prezentat public acest proiect, cum prevede legislația. De fapt primăria noastră funcționează din 2019 fără să publice nicio hotărâre de CL sau proiecte care se realizează în comună, totul este ascuns de opinia publică” – ne scrie un grup de oameni.

Ce-i drept, suntem la mijloc de mandat și noi încă nu am reușit să-l cunoaștem și să-l vedem la față pe primarul Săpân­ței, fapt total fenomenal, nevăzut de 5-6 mandate, ținând cont că suntem pe teren tot a doua zi.

“Prin prezenta dorim să vă informăm că noi (bună parte) locuitorii comunei Săpânța, jud. Maramureș, suntem indignați de superficialitatea cu care ne conduce consiliul local și primarul de drept care nu este în fond cel de fapt. O idee sublimă este pe cale a deveni o sursă de deturnare de fonduri europene și/sau bani aruncați “pe apa sâmbetei”. Vorbim de “P1atforma de depozitare provizorie a deșeurilor pentru fiecare UAT”, proiect eligibil în sumă de 778.720 euro în comuna Săpânța. De ce? Pentru că în comuna noastră am mai trecut prin astfel de proiecte. Cei din zona Tirileara cât și ceilalți locuitori din comună suntem împotriva deciziei consiliului local al comunei Săpânța și a primarului de a dezvolta Stația de colectare deșeuri animale, deșeuri electrice și electronice, deșeuri din anvelope, baterii, biodeșeuri, cât și alte deșeuri periculoase. Se poate observa că nu există nicio instalație performantă de tratare a deșeurilor decât că sunt amplasate containere pentru colectarea deșeurilor limitându-se la o depozitare intermediară” – mai scriu săpânțenii.

La finalul plângerii mult mai ample, asupra căreia vom reveni, se află o listă de opt pagini de nume, semnături și CNP-uri…