Șerban Dădăcuș, zimbru doar șase luni

Șerban Dădăcuș a rezistat sub comanda lui Eugen Apjok doar șase luni, conducerea clubului hotărând întreruperea colaborării cu talonerul de 20 de ani.

Chiar dacă misiunea acestuia a fost de scurtă durată în curtea campioanei, Șerban și-a trecut în palmares celei mai importante performanțe din carieră, titlul de campioană cu CSM Știința Baia Mare și câștigarea Cupei României. CSM Știința Baia Mare l-a transferat pe sportivul moldav de la Rugby Club Bârlad, talonerul având de-a lungul junioratului mai multe convocări la loturile naționale de juniori, inclusiv participarea la Campionatul European Under 18 din Rusia. De asemenea, la nivel de juniori Șerban are trecut în palmares, pe plan național, două titluri de campion național la Under 16 și 18 ani, respectiv unul de vicecampion la Under 17.