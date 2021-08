Piaţa din Gîrdani este deschisă vinerea şi sîmbăta

Vineri, 20 august 2021, a fost inaugurată piaţa agroalimentară a comunei Gîrdani, în prezenţa primarului Nelu Radu Dragoş, a vicepreşedintelui Doru Lazăr al Consiliului Judeţean Maramureş, a consilierilor locali şi a circa 100 de cetăţeni. Investiţia este a Consiliului Local Gîrdani, suma cheltuită fiind de 10.000 lei.

Am mai aflat că judeţul va susţine înfiinţarea de pieţe tradiţionale, printr-un viitor program de finanţare cu fonduri europene. Părerea noastră este ca primarii să nu aştepte, ci să aloce bani pentru pieţele ţărăneşti, dacă vrem ca ţăranii şi micii producători agricoli locali să nu dispară.

La Gîrdani, au fost cumpărate şase tarabe de lemn şi aşezate în parcarea de lîngă primărie. Vor fi acceptaţi doar producători agricoli locali, care îşi vînd produsele proprii. Deocamdată, piaţa din Gîrdani nu are regulament de funcţionare, dar dacă va fi de succes, va fi permanentizată şi dotată cu cele necesare: gard, poartă, apă curentă, WC, pentru a putea fi autorizată sanitar-veterinar.

Comuna Gîrdani este mică, are 1.400 de locuitori. Îi îndemnăm pe toţi primarii de comune, oraşe şi municipii să înfiin­ţeze peste tot mici pieţe ţărăneşti, avînd în vedere că legile României prevăd obligaţia statului să asigure pieţe de desfacere. Din păcate, tîrgurile de animale au fost închise şi redeschiderea întîrzie, iar pieţele agroalimentare existente sînt dominate de intermediari care vînd legume şi fructe din import. Legea pieţelor agroalimentare nu este respectată.