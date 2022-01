Simon Fonua, contract reziliat după cinci luni

Cinci luni a durat înțelegerea dintre jucătorul Simon Fonua și CSM Știința Baia Mare, deoarece campioana a decis rezilierea contractului cu neozeelandezul.

Născut pe data de 2 septembrie 1997 în Noua Zeelandă, la Auckland, Fonua a evoluat ca aripă sau centru cu preponderență la competiții de Rugby League – rugby 13, precum Papamoa Bulldogs Rugby League Club (2012-2014), Parramatta Eels (2014-2017), Cronulla Shark (2018-2019), Blacktown Workers Sea Eagles (2019-2020), respectiv Wests Tigers și White Harbour (ambele înscrise în competiții de rugby 15). Lista performanțelor neozeelandezului de doar 24 de ani include accederea într-o finală regională și una la nivel național jucată în tricoul echipei Parramatta Eels, plus convocările de la selecționata regională de Under 16 ani.

CSM Știința Baia Mare consemnează a treia despărțire în acest început de an, după ce campioana a anunțat plecările lui Marius Dănilă (a renunțat la activitatea sportivă) și a georgianului Omar Baliashvili. Informații furnizate de rugbybaiamare.ro.