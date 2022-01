Gura lumii☺Ţâc ţâc, la noi se schiază!

Am trecut recent prin Negreşti şi am întrebat dacă se schiază pe pârtia lor, la Luna Şes.

Eram curioşi pentru că, iniţial, pe vremea când ministrul Turismului era Dan Matei Agathon, pârtiile de la Borşa şi de la Luna Şes erau lansate deodată, atunci se deschidea finanţarea. Cu vreo 15 ani în urmă.

La noi, din această iarnă se schiază, chiar dacă nu este total finalizat, în Oaş nu, deşi zăpadă este, iar vârful pârtiei e şi vecin cu noi, via Tăuţi-Băiţa-Ulmoasa. Şi te-apucă o mândrie şi-un patriotism, de îţi vine să uiţi câtă deturnare de fonduri s-a făcut la Borşa, câte dosare penale, ba şi o condamnare, până să se ajungă aici. Acum, aşteptăm să vedem olimpismul promis, dacă tot o avem. Ţâc ţâc, Luna Şes!