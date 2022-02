În CL Sighet • Neînțelegeri pe concursurile de manageri la Muzeu și Centrul Cultural

Aleșii locali sigheteni s-au întrunit în ședință la începutul acestei săptămâni. Pe ordinea de zi au figurat mai multe proiecte, însă cel mai discutat a fost cel legat de organizarea concursurilor de manageri la instituțiile de cultură din municipiu.

După discuții aprinse, forul legislativ a respins proiectele inițiate de edil, referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de manageri la Muzeul Maramureșean și Centrul Cultural Sighetu Marmației: „Stop concursurilor cu dedicație, asta am votat azi (n.r. 31 ianuarie) în Consiliul local. Atât la Centrul Cultural, cât și la Muzeu, nu va fi organizat concursul de manager. Consilierii PNL, USR, PRO România și doi consilieri PSD nu au fost de acord cu propunerea primarului de a organiza concursul de manager la cele două instituții, decât în condiții de transparență, egalitate de șanse pentru toți candidații”, a explicat Daniela-Onița Ivașcu, viceprimarul Municipiului Sighetu Marmației. Inițiatorul proiectelor nu a fost tocmai în asentimentul colegilor de la putere, așa că aceștia i-au respins proiectele, însă fără temei, spune el: „Consilierii locali au spus un „nu” hotărât respectării legii! De ani buni, Muzeul Maramureșean și Centrul Cultural din Sighetu Marmației se află sub conduceri interimare, mai mult sau mai puțin legale, în condițiile în care autoritatea publică locală are obligația organizării concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului instituțiilor publice de cultură, în condițiile OUG nr.189/2008. Deși am venit în fața CL cu cadrul legislativ, cu proiecte de hotărâre vizate pentru legalitate, majoritatea consilierilor locali s-au opus aprobării regulamentelor de concurs, pe motiv de netransparență, lipsa egalității de șanse a eventualilor candidați, concursuri cu dedicație”, a explicat Vasile Moldovan, primarul Sighetului.