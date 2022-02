Ucenicii Poeziei

De-o vreme încoace, sufletul meu, încă tremurător ca o frunză, a fost acreditat la saloanele imaginației lirice a unui grup de tineri, elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare. Prima întâlnire a avut loc sub semnul lui Nichita Stănescu, de la care am învățat că poezia nu este numai artă, ci este însăși viața. Apoi, am deschis ușa nevăzută a tinerei alcătuiri a uimirii, cu spiritul lui Eminescu. Cu stâlpii rostirii lirice românești, am deprins drumul spre firea căutătoare a acestor alumni, care au ajuns la părerea că poezia este expresia realului, a lumii reale, iar poetul este un inspirat care poate cuprinde taina celor ce sunt. Poezia este expresia biruinței sufletului, a luminii ziditoare asupra nepăsării și dezordinii.

Tinerii grupați în Cenaclul Cultural „Voci Eminesciene”, condus cu inspirație de elevul Bogdan Vanca, au înțeles, dar le-am spus și eu, că viața cuvântului lor depinde de măsura în care vor putea reda truda înaintașilor. Recenta întâlnire cu tinerii care se joacă cu memoria verbelor și a substantivelor a stat sub semnul descoperirii propriei lor vocații. Adică i-am surprins în ipostaza de ucenici ai Poeziei. Și a fi ucenic în Catedrala Cuvântului mi se pare o stare nobilă a unui tânăr. Faptul că au decis să deschidă miraculoasele porți ale Poeziei este un semn al curajului. Mai ales în lumea asta crispată, în care adorația cuvântului este mai rară. Elevi și profesori au instituit concursul „Eminescianul”, din creația ucenicilor care au dat făptură nouă vrăjii simțirii lor.

Profesori coordonatori: Alina Andreicuț, Monica D. Cândea, Cristina Retteghi. Ca orice întrecere, concursul a avut învingători. Care îi așteaptă pe următorii inspirați. Așa am fost martorul unui recital din poemele și prozopoemele care au întrunit exigențele unui juriu format din elevi și profesori. Poemul lui Andreas Mureșan denotă o experiență de exprimare sigură, care propune o investigare asupra locului comun, descoperirea omului în această junglă urbană, cu accente de contemplație rece. Poeziile lui Patrik Tarța m-au surprins plăcut prin farmecul învelișului misterului din sufletul închis, meditația asupra timpului și a schimbării. Teodora Mugur construiește un peisaj liric izvorât dintr-un vis, în care, la lumina lunii, este proiectată fantoma dintr-un salcâm care acaparează emoția. Cu bune evocări, cu simboluri mitologice, Flavia Ivan limpezește simțurile, izgonind din preajmă suavitățile din jocurile vârstei. Locuiesc într-un poem, Persefona, Pygmalion și Atlas, fiecare cu încărcătura semnificației, prelinsă prin vreme, autoarea demonstrând că poate combina, cu ușurință, semnele unei realități mai puțin cunoscute.

Ca să rămân în forma de apreciere a juriului, proza luată în seamă la concurs mi se pare și ea bine configurată. Este mai degrabă o proză poetică. Inspirat ilustrată de Nicole Amalia Bărbuș, pe care, utilizând o frenezie a confesiunii, o văd pe drumul lui Geo Bogza. Într-o reușită parabolă, viața din mitologie se întrupează în realitate pământească, trecând prin filtrul unui basm românesc. S-a ivit în lume un semizeu. În viziunea autoarei, Mihai Eminescu. Tot în stilul unei imaginații romantice, este și textul Amaliei Iațuc, sporind noutatea limbajului prin acuitatea notației. Patricia Pop adresează o scrisoare lui Mihai Eminescu, text care se reține prin sinceritatea mărturisirii, simplitatea profundă, convingătoare. Scrisoarea Amaliei este firească, omenească și face parte din demitizarea mitului.

Recitalul a fost o împlinire a elevilor, o bucurie a profesorilor și o maturizare a acestei grupări de eminescieni, care au aflat ce au căutat: lirismul. Și de data aceasta, a ținut să fie lângă elevi, profesorul Adrian Bledea, directorul adjunct al Colegiului „Mihai Eminescu.” Cu îndemnurile dumisale spre cultură. Țin să vă spun că prezența mea la eminescieni se face după principiul nunții maramureșene: dacă ești chemat, te duci! Mi-a mai rămas să vă spun juriul și câștigătorii acestei ediții. Juriul a fost format din elevii: Camelia Nistor, Bogdan Vanca, Răzvan Stan și profesorii Monica Dana Cândea și Corina Ramona Fonai, juriu care a acordat următoarele premii: Premiul special al juriului – Andreas Mureșan. La poezie. Premiul I – Patrik Tarța; premiul II – Teodora Mugur; premiul III – Flavia Ivan. La proză, Premiul I – Nicole Amalia Bărbuș; premiul II – Amalia Iațuc; premiul III – Patricia Pop.

Drum bun spre Parnas, ucenicilor Poeziei de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Baia Mare!