În Petea • Maramureșean, urmărit general, oprit la intrarea în țară…

În Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat, pentru a intra în România, un bărbat, în vârstă de 36 de ani, domiciliat în județul Maramureș.

La verificări, s-a constatat că acesta este căutat de autoritățile din România, pe numele lui fiind emis, de către Judecătoria Baia Mare, în 31 martie 2022, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul are de executat o pedeapsă privativă de libertate de un an și 6 luni pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației (conducere sub influența alcoolului).

Persoana în cauză a fost predată unui echipaj al IPJ Satu Mare în vederea luării măsurilor legale.

… și un altul cu permis de conducere fals

În același punct de frontieră, s-a prezentat pentru a ieși din România un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din Maramureș, care conducea un autoturism marca Audi, înmatriculat în România.

La controlul documentelor, acesta a prezentat, pe lângă documentele de trecere a frontierei de stat și permisul de conducere.

Cu ocazia verificărilor, s-a constatat că permisul de conducere prezentat la control – un document ucrainean – nu este unul autentic. Maramureșeanul a declarat că a urmat formalitățile necesare obținerii unui permis de conducere în țara vecină și nu știa că documentul său nu este unul valabil.

În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals și conducere fără permis și nu i s-a permis continuarea călătoriei la volanul mașinii.

Traficul la frontieră

În data de 5 aprilie, în interval de 24 de ore, la nivel național au intrat în România 59.170 persoane, din care 7.524 cetățeni ucraineni.

Pe la frontiera cu Ucraina au intrat 4.305 ucraineni, iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 1.593.

De la declanșarea crizei au intrat în România 632.382 de ucraineni.