Patru juniori din Maramureș, la faze finale de selecție

În Aleșd a avut loc selecția zonală destinată jucătorilor de fotbal de la categoriile de vârstă Under 11, Under 12 și Under 13. Au participat juniori din șase județe: Cluj, Sălaj, Arad, Bihor, Satu Mare și Maramureș. În urma jocurilor disputate, pa­tru juniori din județ vor participa la faza finală de selecție. Este vorba despre Andrei Dăncuș de la Plimob Sighetu Marmației, la categoria U13. Respectiv despre Lukas Pall (ACS FC Cristian Vasc Târgu Lăpuș), Ianis Mih (AFC Viitorul Sighetu Marmației) și Alexandru Șelever (ACS Academia ”Emeric Dembroschi” Sighetu Marmației) la Under 12. Faza finală are loc în perioada 19-23 iunie, la Govora. Sursă informații: AJF Maramureș.