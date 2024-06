Tudor Botea, în echipa ideală a Ligii Zimbrilor

Tudor Botea, component al CS Minaur Baia Mare, a fost votat de către site-ul We Love Sport cel mai bun inter stânga din Liga Zimbrilor în sezonul 2023/2024. Ierarhia întocmită pe baza unui juriu compus din antrenori, manageri şi jurnalişti.

Campioana Dinamo Bucureşti are cei mai mulţi jucători în echipa ideală, iar câte un reprezentant au CSM Constanţa, CS Minaur Baia Mare şi AHC Potaissa Turda.

Echipa ideală, potrivit We Love Sport

Portar: Vladimir Cupara (Dinamo București)

Extremă stânga: Valentino Ravnic (CSM Constanța)

Inter stânga: Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare)

Centru: Lazar Kukic (Dinamo București)

Inter dreapta: Radu Cristian Ghiță (Potaissa Turda)

Extremă dreapta: Andrii Akimenko (Dinamo București)

Pivot: Mlikos Rosta (Dinamo București)

Cel mai bun jucător U21: Daniel Stanciuc (Dinamo București)

Cel mai bun apărător: Robert Militaru (Dinamo București)

Lazar Kukic (Dinamo) a fost desemnat MVP-ul anului competițional 2023/2024. Antrenorul sezonului a fost ales Xavier Pascual (Dinamo).

Reamintim că CS Minaur a obţinut medalia de bronz în întrecerea internă, a ocupat locul 4 în Cupa României şi a jucat semifinala în EHF European Cup.