Mentalitatea (şi mentalul) la români

N-o să procedăm ca Dan Puric să măgulim românul şi maramureşeanul cu orice preţ, doar nu candidăm la nimic, nu? Discutăm aici despre mentalitate. Şi despre mental. Am avut recent mostre, sunt de dezbătut.

Una a fost cu huiduiala Coldplay. De rău, cică, deşi avem părerile noastre, expuse recent. Au plătit pentru muzică pop pretenţioasă, nu pentru manele. Alta, de bine, e cu explozia de patriotism după meciul de fotbal al României cu Ucraina. Lăsăm umorul de Facebook deoparte, el a fost binevenit. Explozia aceea de patriotism fotbalistic cu exagerările de rigoare, specifice nouă, nu. Vă amintesc cât e de nemiloasă opinia publică românească, cea care vede paiul din ochii celuilalt, dar nu stâlpul din propriii ochi. Cum am făcut-o regină pe Simona Halep apoi am umilit-o public, pentru greşelile inerente unei cariere de vârf, cu presiunile aferente. Dar pe înotătorul David Popovici? Cum din erou l-am făcut în toate felurile? Şi cu dubiile la movul de sub ochi, clar…ceva…acolo…? Aşa vom face şi cu echipa de fotbal, că ne stă în caracter. Eroii care au învins Ucraina la fotbal de parcă ar fi câştigat un război vor deveni împiedicaţi, pămpălăi, la prima înfrângere. Vă reamintim, România n-a mai câştigat un meci cu 3-0 în competiţii internaţionale, ziceau comentatorii meciului, de aproape 100 de ani. România n-a mai câştigat un meci în campionat european de 24 de ani, ziceau ei. Mint ei, minţim şi noi. Dar ne interesează reacţia. Direct la patriotism?! Şi ajungem la o zonă foarte sensibilă, de care se va vorbi după prima înfrângere, la lipsa mentalului de învingător. Care rezidă din istoria noastră, oricât ne-am supăra. Din fuga în munţi, „în Susani”, în loc de a lua paloşul ca germanicul. În loc de a lua barda ca vikingul. De asemenea, din poziţia de eternă posesiune, faţă de alţii care au fost imperii, colonişti.

Dar hai să trecem din zone sensibile în alte zone sensibile. Asta cum vă sună? „Elevii români îi depășesc doar pe cei din Moldova, Cipru, Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania când trebuie să își folosească gândirea creativă. Punctajul mediul la nivelul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este de 33 de puncte, iar scorul obținut de elevii români este de 26 de puncte, arată cele mai recente rezultate PISA 2022, publicate recent. La capitolul „gândire creativă” elevii din România au înregistrat același scor ca elevii din Columbia și Jamaica”, anunţă Hotnews.ro. Parcă eram olimpicii de top ai lumii sau cum? Dar ştirea în care la examenele de la şcolile de Poliţie s-au scăzut intenţionat baremele la testul fizic la jumătate şi…tot au căzut jumătate din candidaţi? Dar ştirea încă nescrisă şi SF în care politicienii ar avea de dat examen psihologic pentru a accede în funcţii publice sau în Parlament şi l-ar cădea masiv?

Cum punem în aceeaşi ecuaţie mentalul românului care e bun, drept, cel mai viteaz dintre traci, cu deja clasicul loc codaş la aproape toate sondajele şi statisticile europene? Punem. Pentru că, de fapt, noi facem din excepţie regulă. Şi regula o facem excepţie…pentru noi, nouă nu ni se aplică. Nu ne credeţi? Haideţi în Maramureş să vedeţi cum regula e bună, dar aplicată doar la alţii.