Indemnizația socială pentru pensionari, neschimbată până la finele anului

Recalcularea pensiilor a adus motive de îngrijorare în rândul mai multor pensionari, mai ales al celor care oricum primeau o sumă derizorie reprezentând indemnizația socială. În urma recalculării a rezultat o pensie mult mai mică în cazul unor persoane care și așa aveau venituri mici. Oficialii Casei Județene de Pensii Maramureș vin cu lămuriri suplimentare pentru a liniști pensionarii ce beneficiază de indemnizația socială.

Potrivit oficialilor Casei Județene de Pensii Maramureș, „indemnizația socială pentru pensionari nu scade sub 1.281 de lei și va rămâne aceeași până la 31 decembrie 2024”.

“Începând cu 1 septembrie 2024 toți pensionarii beneficiari de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării pensiei în temeiul Legii 360/ 2023 privind sistemul public de pensii. În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferența se suportă de la bugetul de stat. Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi mai puțin de 1.281 de lei”, a precizat directorul executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș, Lucica Onea.

Ca și până acum, în cazul indemnizației sociale pentru pensionari drepturile se evidențiază distinct pe talonul de pensie, astfel: cuantumul rezultat în urma recalculării, suma de plată care nu poate fi mai mică de 1.281 de lei.

Indemnizația socială pentru pensionari a fost instituită prin Ordonanța 6/2009 sub forma unei pensii sociale minime garantate. A fost aprobată prin Legea 196/2009. Aceasta prevede o sumă fixă pentru indemnizația socială pentru pensionari care a fost majorată în fiecare an, ajungând de la 300 de lei în 2009 la 1.281 de lei în acest an și crește anual prin legea bugetului de stat.