Cărţile Anului 2024

Cele mai bune creații literare care au apărut în Maramureș în perioada octombrie 2023 – octombrie 2024 au fost premiate ieri, de Revista de Cultură „Nord Literar” (manager Dana Gagniuc-Buzura) în parteneriat cu Reprezentanța Maramureș a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. În premieră, anul acesta a fost înfiinţat premiul „Augustin Cozmuţa” pentru cei care şi-au adus aportul la activitatea revistei „Nord Literar”.

Juriul din acest an a fost format din: președinte: Vasile Igna (membru USR, scriitor); Raluca Giurgiulescu (critic literar, lector la Centrul Universitar Nord); Delia Muntean (membru Uniunea Scriitorilor din România, critic literar, redactor în cadrul Revistei de Cultură „Nord Literar”); Gheorghe Pârja (membru Uniunea Scriitorilor din România, scriitor, redactor în cadrul Revistei de Cultură „Nord Literar”); Gheorghe Mihai Bârlea (membru Uniunea Scriitorilor din România, poet, președinte al Comisiei de Cultură în cadrul Consiliului Judeţean Maramureş).

Preşedintele juriului, scriitorul Vasile Igna a declarant că a încercat să fie nepărtinitor şi să premieze calitatea. „S-ar putea să vi se pară că mult mai mulţi dintre cei care au participat la această selecţie ar fi meritat unul din premiile acordate azi. S-a oferit mult, se alege puţin. Aşa s-a întâmplat şi acum. Sunt mândru şi mulţumit în acelaşi timp, sufleteşte, că am putut fi alături de comunitatea scriitorilor din Maramureş. Vă felicit pe toţi care aţi participat şi care aţi crezut în valoarea scrisului românesc. Premiile vin, trec, ele marchează un moment, nu marchează o existenţă, o operă încheiată. Marchează o etapă. Etapele se succed. Viitorul generează nu numai împliniri şi tămăduiri a momentelor de cumpănă şi regret, ci şi împliniri. Luaţi ca bune lucrurile pe care juriul le-a ales şi gândiţi-vă că fiecare în felul dvs meritaţi un premiu. Cine scrie, nu scrie de dragul de a scrie, ci scrie pentru că are de spus ceva. Important e să credeţi în dumneavoastră, atunci sunt şanse de reuşită”, a accentuat Vasile Igna.

Premiile oferite în cadrul evenimentului „Cărţile Anului”:

PREMIUL „CARTEA ANULUI”:

Radu Macrinici, Oltița Cîntec, Mihai Vălu și Ana Liliana Ilea (coord.) – pentru volumul aniversar 70 de ani de teatru în Baia Mare. O istorie în cuvinte și imagini.

PREMIUL PENTRU PROZĂ:

Valeria Bilţ pentru volumul Blestemat a fi oricare.

PREMIUL PENTRU ISTORIE LITERARĂ:

Gheorghe Glodeanu pentru volumele Istoria prozei fantastice româ­nești și Fascinația lumilor fantastice

PREMIUL PENTRU CRITICĂ LITERARĂ:

Terezia Filip pentru volumul Orbita epicului

PREMIUL PENTRU TRADUCERI:

Daniela Sitar-Tăut pentru volumul Contele de Chanteleine (autor: Jules Verne)

PREMIUL PENTRU POEZIE:

Ion Mariş pentru volumul Re-semnat

PREMIUL PENTRU MONOGRAFIE:

Dorin Ştef pentru volumul Gârdani 600 de ani de atestare documentară

PREMIUL PENTRU ISTORIE:

Dorel Michiş pentru volumul Baia Mare – file din istoria bisericească a ultimului secol

PREMIUL PENTRU CRITICĂ DE FILM:

Nicolae Weisz pentru volumul Cronici cronice și acute. Ecran Netflix

PREMIUL PENTRU RESTITUIRI:

Ana Olos pentru volumul La povești în căsuca de paie. Mihai Olos visând la orașul-sat universal

PREMIUL PENTRU CONCEPT EDITORIAL INEDIT:

Marian Ilea şi Mircea Bochiş pentru volumul I se spunea Armeanul.

PREMIUL PENTRU ETNOGRAFIE:

Pamfil Bilţiu şi Maria Bilţiu pentru volumul O istorie a obiceiurilor tradiționale și a teatrului popular din județul Maramureș în imagini

PREMIUL PENTRU INTERVIU:

Ramona-Ioana Pop pentru volumul Amintiri de MINAUR

PREMIUL „AUGUSTIN COZMUȚA”:

Săluc Horvat pentru volumul Eminescu în memoria timpului.

MENȚIUNI:

1. Flaviu Claudiu Mihali pentru volumul de versuri Dezagregare.

2. Ciprian Coc pentru vo­lumul Orele regelui la Băiuț.

3. Marian Hotca pentru volumul Teste de gramatică rezolvate pentru pregătirea examenelor de titularizare și definitivat pentru învățământul primar.