Explorări, marea surpriză a etapei a patra

Știința Explorări Baia Mare – Rapid București 3-1 (25-22, 21-25, 25-18, 25-20)

Știința Explorări se dovedește a fi echipa marilor surprize în acest debut de sezon în Divizia A1 la volei masculin. După victoria din etapa inaugurală, 3-2 la Zalău, băimărenii au mai dat o lovitură și au învins liderul campionatului, Rapid București, 3-1 (25-22, 21-25, 25-18, 25-20).

Doar că adversarul de acum a fost unul mai bine cotat și mega-surpriza din etapa 4 este cu atât mai frumoasă cu cât formația antrenată de Marius Botea a jucat perfect în toate compartimentele, ca și cum Explorări ar fi liderul eșalonului de elită. Mai mult, tehnicianul gazdelor nu a putut miza în acest meci pe unul dintre cei mai exponențiali jucători, Marius Cheagă, înlocuit însă cu brio de Cristian Badea și Radu Tănase.

În actul de debut, combatantele au alternat la conducere, Rapid păstrându-și avantajul până la scorul de 9-10. Explorări a început să joace din ce în ce mai bine, fapt concretizat și pe tabelă, băieții lui Botea desprinzându-se la patru lungimi – 15-11, avantaj păstrat aproape în permanență până la finalul setului, adjudecat cu 25-22. Setul doi a fost dominat în totalitate de către Rapid, care s-a aflat la conducere pe toată durata lui, câștigat fără emoții cu 21-25. Următoarele două seturi au decurs fără istoric, cu Știința Explorări evoluând la cel mai înalt nivel posibil, iar răsplata nu a întârziat să apară, 25-18 și 25-20. S-a terminat 3-1 pentru echipa cotată cu șansa a doua, dar care a avut încredere în propriile forțe, a jucat dezinvolt și la final s-a bucurat de cele trei puncte la care a sperat puțină lume. Formația lui Marius Botea a demonstrat că este capabilă de mari surprize și sperăm că ne-a mai rezervat și altele în decursul acestui sezon.

• Știința Explorări Baia Mare: Szabo 5 p (4 blocaje), Bălăi 6 p (un blocaj), Badea 4 p, Chirino 1 p (as), Tarța 18 p (un as), David 19 p (un as, 2 blocaje), Crișan (libero). Au mai jucat: Breban, Tănase 9 p (un as, un blocaj), Bălăi. Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu, Ciprian Neamț.

• Rapid București: Coltyn 8 p, Micu 12 p (un as, 3 blocaje), Wagner Da Silva 5 p (un as), Sueur 6 p (un as, 2 blocaje), Aghajanimouziraji 16 p (un blocaj), Keen 1 p (blocaj), Ciubotaru (libero). Au mai jucat: Runcan 13 p (2 blocaje), Mătanie, Teleleu 2 p (un blocaj), Bouleau (libero). Antrenori: Cristian Chițigoi, Aurel Ioniță, Keemal Guner.

• Au arbitrat: Cristian Botezatu și Octavian Diaconiță (Piatra Neamț).

Rezultate etapa 4: Știința Explorări Baia Mare – Rapid București 3-1; Arcada Galați – SCMU Craiova 3-0; Unirea Dej – Dinamo București 1-3; SCM Zalău – CSU Știința București 3-0; CSM Corona Brașov – Steaua București 3-1. Universitatea Cluj-Napoca stă.



Etapa 5: Miercuri, 30 octombrie: Rapid București – CSM Corona Brașov (ora 14); Steaua București – SCM Zalău (ora 18); SCMU Craiova – Știința Explorări Baia Mare (ora 18); Dinamo București – Arcada Galați (ora 18); Universitatea Cluj-Napoca – Unirea Dej (ora 19). CSU Știința București stă.