Şi ce, o să ne ia boii de la căruţă? Râul, ramul? Brânza, bulzul, mânzul?

Na, a ieşit Trump preşedinte al Americii şi lider al Lumii libere. Ne temem? Da, puţin, pentru că nu e foarte stabil nici previzibil. Dar ce-o să ne facă? În cel mai bun caz, Europa se va trezi şi va deveni stăpână, puternică, se va închega, aşa cum o cer editorialiştii din mai toată presa civilizată, în ultimele zile. Europa va face armată proprie reală, Trump nu va putea decât să facă vâlvă în NATO, nu să îl facă nefuncţional. Are un partid în spate, au şi oamenii aceia interese politice, militare, comerciale. Cum ar fi, chiar aşa, ca protestând împotriva unor măsuri proaste sau nefericite, ce pun în pericol Europa, ca liderii de aici să nu mai cumpere niciun cartuş de la SUA, decât de aici, de la producători germani, francezi, englezi sau de ce nu, de la coreeni, japonezi sau chiar chinezi, aşa, de-a dracului? Nu vorbim de noi, aici e altă specie de politician, Homo politicus umilus… Guvernul României tocmai a aprobat planul de cumpărare a 32 de avioane F35 din SUA…

Altfel spus, pârghii există. Biden poate acum, în 2 luni, să dea un avans puternic Ucrainei, de teamă că apoi se opreşte robinetul. Dar problema va fi una internă, a americanilor. Mai mare decât a Europei, a României. Deşi s-a creat un precedent periculos. Se arată clar că merge şi cu non-adevăr, populism, discurs politic pur mincinos şi fără contact cu realitatea. Americanii în schimb? Jubilează extremiştii, cei care au atacat Capitoliul speră la iertare, iar rasismul, misoginismul, sexismul, xenofobia nu vor mai fi ruşinoase, de ascuns sub preş. Încălzirea globală are acum un aliat puternic, în cei care „nu cred” în ea. Când se vor trezi americanii, dacă e să luăm în calcul promisiunile electorale de reducere a cheltuielilor pe seama populaţiei, va fi târzior. Europa începe să implementeze Venitul Minim European, iar SUA promite că taie ajutoare sociale, accesul gratuit la sănătate? Dar şocul e altul. A fost votat masiv de tineri…de populaţia latino…de femei!! Ceea ce pare desprins din altă realitate. Din non-realitate. Nu că vecinul Orban sau ai noştri naţionalişti nu dau înainte de mult cu migranţii, cu ajutorul dat degeaba Ucrainei sau Moldovei. Ironia majoră e că, la acest moment, o caravană de 3000 de imigranţi e în drum spre graniţele SUA, încercând să forţeze intrarea într-o ţară ce a spus răspicat prin vot că nu-i mai vrea.

Revenind. Ce-o să ne facă Trump? Da, poate da înapoi cu vizele. Da, ne poate cere să investim mai mult în „armată”, a se citi în a cumpăra armament de la ei. O să renunţe la investiţiile în experimentul cu minicentralele nucleare? Nu cred, doar le plătim. Nu mai vin firme americane? N-au prea venit. Iar de cele gen Bechtel, nu, mulţumim, să le păstreze. Iată de ce insistăm asupra ideii. Liderii europeni, în loc să se alinieze la telefonul roşu să sune şi să linguşească/măgulească, să dea jos şepcuţele MAGA (roşii, ironia e maximă) şi să se apuce de treabă. Reamintim, dacă e cazul. Uniunea Europeană este prima putere economică mondială ce combină economiile celor 27 state membre, având un produs intern brut de 16 748 miliarde de dolari. Uniunea Europeană se situează pe al doilea loc la cea mai mare economie din lume în funcție de produsul intern brut. Ştiţi ce populaţie are Uniunea Europeană? 449,2 milioane de locuitori. SUA au 334,9 milioane locuitori. Rusia are/avea înainte de război 143,8 milioane. Ce vorbim aici?