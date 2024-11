Băimărenii și-au verificat glicemia

Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și a fost marcată la nivelul Direcției de Asistență Socială Baia Mare prin derularea unor campanii de informare şi de testare a glicemiei adresate seniorilor beneficiari ai serviciilor socio-medicale.

„Aproximativ 90 de vârstnici băimăreni și-au testat glicemia, atât în cadrul Centrului Rivulus, cât și la domiciliu. Campania a fost susținută de către asistenții medicali comunitari din cadrul Serviciului Logistică Medicală Comunitară și reprezintă o oportunitate de sensibilizare și de inducere a schimbării în prevenirea bolii, precum și a accesului la testare și tratament.

Tema Zilei Mondiale a Diabetului este «Accesul la îngrijirea diabetului zaharat» iar sub sloganul «Cunoașteți-vă riscurile, pentru a ști ce este de făcut!» este accentuată necesitatea accesului la programe educaționale pentru membrii comunității băimărene. Pentru persoanele diagnosticate cu diabet zaharat, conștientizarea și accesul la informațiile corecte și la cele mai bune medicamente și instrumente disponibile sunt importante pentru a întârzia sau a preveni complicațiile. De aceea este nevoie de acces la educație continuă pentru a-și înțelege starea și pentru a efectua autoîngrijirea zilnică esențială pentru a rămâne sănătoși și pentru a evita complicațiile” – au explicat reprezentanții DAS.

Scopul campaniei constă într-o mai bună informare a persoanelor, reprezentând și o manieră de implicare și de conștientizare a populației din Baia Mare.