Arta însănătoșirii psihice și remedii naturale pentru sănătate • Conferențiază dr. Cristian Răchitan, SUA

Este a treia oară când renumitul diagnostician, dr. Cristian Răchitan, vine să conferențieze în Baia Mare. În Aula Magna, de la Centrul Universitar Nord, Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 62 A, miercuri, 27 noiembrie, de la ora 18, doctorul Răchitan va vorbi despre Arta însănătoșirii psihice și terapii naturale pentru sănătate.

Recunoscut la nivel internațional ca făcând parte dintre cei mai buni diagnosticieni din lume, specializat în multe ramuri ale medicinii complementare – naturopatie, osteopatie, medicină ayurvedică, homeopatie, holistică etc., a petrecut perioade lungi de timp în Asia (Tibet, India, Thailanda, Filipine, Japonia etc.), a acumulat experiențe pe care le împărtășește lumii întregi. Chiar dacă locuiește la New York, conferențiază în toată lumea, susținând întâlniri cu publicul, ajutând oameni din toate țările.

Toate aceste informații valoroase se pun la dispoziția dumneavoastră GRATUIT, prin generozitatea dr. Cristian Răchitan, atunci când se întoarce în România. Organizatorii evenimentului: Centrul Universitar Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Inspectoratul Școlar Maramureș.