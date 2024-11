Lucian Bogdan: Oferirea de „atenții” face parte din mentalul colectiv

Dacă în urmă cu câțiva zeci de ani era o regulă nescrisă că nu te puteai prezenta la medic fără să dai bani sau “cadouri” ce constau în diverse bunuri, astăzi lucrurile încep să se schimbe. Cu toate acestea, încă traversăm o perioadă de tranziție și mai întâlnim situații de condiționare a actului medical sau de pacienți care au oferit sume de bani medicilor, după cum s-a putut vedea în scandalurile iscate la nivel național pe această temă.

Conducerea celui mai mare spital din județul Maramureș consideră că oferirea de „atenții” face parte din mentalul colectiv, în special în cazul generațiilor mai experimentate, în timp ce tinerii nici nu se mai gândesc la astfel de gesturi când se prezintă la medic.

„Din păcate, aceasta este o chestiune legată de mentalul colectiv: oamenii au fost învățați în ultimii 60 de ani că asta este singura modalitate de a beneficia de servicii medicale, că sunt de calitate sau nu e altă discuție. Este destul de greu să extragi în ultimii zece ani o astfel de atitudine, și aici mă refer de ambele părți ale baricadei (n. red. cadre medicale și pacienți), pentru că nu este pădure fără uscături. Însă orice condiționare este absolut revoltătoare. Pot să vă spun că generațiile mai tinere au învățat exact cum stă treaba și nu se mai întâmplă. Generațiile mai experimentate și mai trecute prin viață, din păcate, renunță mai greu la astfel de obiceiuri. Nu ai cum să explici omului că nu este cazul, mă mai confrunt și eu din când în când cu situații de genul acesta. Eu le spun că chem poliția, că altă variantă nu am. Unii se simt ofensați și am avut mame care s-au simțit jignite”, a declarat dr. Lucian Bogdan, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

Astfel de gesturi ar trebui să dispară cu totul, mai ales după ce salariile medicilor și ale asistenților medicali au crescut, este de părere și managerul unității medicale.

„În 2018, medicii aveau salarii de cam 3.500-4.000 lei. Din acest punct de vedere, de la sumele acelea am ajuns la peste 10.000 lei ca să nu intru în detalii. La peste 10.000 lei salariu lunar, plus gărzi, plus o mare parte mai au și cabinete particulare, eu cred că medicii de bine sunt deja suficient recompensați de statul român și nu mai primesc și nici nu mai întind mâna”, a precizat Alexandru Oros, managerul spitalului.

Nu se acceptă nici semnele de recunoștință

Pe de altă parte, avem însă și semne de recunoștință care vin din partea pacienților sau a aparținătorilor, care sunt mulțumiți de felul în care au fost tratați în unitatea medicală și simt nevoia să arate acest lucru. Nici astfel de gesturi însă nu sunt legale, chiar dacă sunt acceptate din punct de vedere social.

“Dincolo de această convingere că trebuie să dai, ca să se ocupe cineva, mai există și gesturi de recunoștință. Acestea, din punct de vedere social, sunt acceptabile, dar din punct de vedere legal nu. Nu încurajez pe nimeni la un astfel de gest, pentru că mie mi se pare nepotrivit. Însă, am lucrat în Danemarca o vreme și acolo părinții veneau și aduceau o cutie de ciocolată pentru toată lumea care era la muncă, un gest de recunoștință. Cumva este o chestie acceptată în alte state”, explică dr. Lucian Bogdan.