Președintele CJ Maramureș a votat pentru „cel care va fi prietenul Maramureșului”

Imediat după ce a votat la alegerile prezidențiale, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, a postat pe rețeaua de socializare un video în care apare alături de primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, și mai mulți colegi de partid.

El a declarat că: „Am fost la vot în capitala Maramureșului, în Baia Mare, împreună cu domnul primar și cu alți prieteni. Am votat pentru România, pentru Maramureș, am votat cu cel care din fruntea Guvernului României a arătat că are alură de președinte cu adevărat, cel care s-a luptat ca România să intre în Schengen, să scoată vizele de America, cel care în ultimele luni a colindat toate capitalele importante din Europa, cel care a avut întâlniri pentru NATO și siguranța României. Am votat cu cel care voi fi sigur că va fi prietenul Maramureșului”.

Primarul Municipiului Baia Mare a votat pentru „un președinte demn”

Primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a votat după ieșirea de la biserică. A fost însoțit de mai mulți colegi de partid. „Avem ocazia să punem țara pe o cale a stabilității, a proiectelor solide, să alegem un președinte care înțelege nevoile oamenilor. Un președinte demn pentru o Românie demnă în Europa și în lume! Dorințele, încrederea și votul vostru contează enorm, iar prezența la urne este cel mai puternic mesaj pe care îl putem transmite”, a declarat primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș.