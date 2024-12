Sfânta Liturghie Arhierească de Nașterea Domnului la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare

Miercuri, 25 decembrie 2024, praznicul împărătesc Nașterea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de soborul sfântului locaș de închinare.

„În sunet de colind sfânt și bun am ajuns Sfântul Crăciun. Am intrat în praznicul împărătesc al Nașterii Domnului însoțiți în toată perioada aceasta premergătoare de colindele noastre strămoșești, care sunt unice și care exprimă în chip minunat bucuria cu care poporul lui Dumnezeu credincios din România, credincios lui Hristos și Bisericii Lui, întâmpină sărbătoarea Crăciunului. Unicitatea colindelor noastre strămoșești este izvorâtă din Sfânta Evanghelie, izvorâtă din adevărul credinței că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu, că S-a Întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, că S-a Născut în Peștera Betleemului, precum au consemnat Sfinții Evangheliști și că a fost colindat de păstori, care I s-au închinat și I-au adus daruri și apoi a fost vizitat cu emoție și cu venerație de către magii din Răsărit, care și ei I-au adus daruri sfinte. Românii credincioși ortodocși, fiii și fiicele Bisericii noastre Ortodoxe strămoșești întâmpină cu darul colindului pe Pruncul Iisus. Fiecare casă românească, oricât de modestă familie se pregătește de sărbători. Cei care n-au posibilitatea s-o facă i-ajută frații lor, îi ajută familia, îi ajută comunitatea, îi ajută Biserica, ca nimeni să nu fie trist de sărbători. Crăciunul este sărbătoarea împlinirii, a familiei, a bucuriei, dar, mai ales, este sărbătoarea evlaviei pline de credință și de recunoștință față de Pogorârea Fiului lui Dumnezeu la noi. Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a dăruit și acest Crăciun binecuvântat cu pace și cu liniște, cu bucurii sfinte și cu multă lumină în suflet pentru că sărbătorile noastre sunt pregătite prin lumina evlaviei, a postului, a rugăciunii, a mărturisirii și a împărtășirii. Așa adunăm lumină în suflet pentru sfintele sărbători și așa au făcut-o credincioșii noștri și de data aceasta, pregătindu-se de sfintele sărbători creștine de iarnă, Crăciunul sau Nașterea Domnului, Sfântul Vasile sau Anul Nou civil și apoi Boboteaza și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim cu adevărat credința și frumusețea credinței noastre în evlavie deplină și să ne bucurăm de darurile sfinte ale Nașterii Domnului și să-I mulțumim cu recunoștință, colindând cu multă bucurie <<Astăzi S-a Născut Hristos / Mesia chip luminos, / Lăudați și cântați, / Și vă bucurați.>> Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Viorel Bud, Pr. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș, Pr. Dr. Valeriu Vana, responsabilul Agenției „Pelerinul Creștin”, slujitori ai Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Petru Vasile Bud, Arhid. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupșinar, Diac. Ionuț Hotico, Diac. Vasile Chindriș, Diac. Dan Silviu Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre, și de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

Cuvântul de învățătură

„Nașterea Domnului nu este despre pregătiri materiale sau despre lucruri trecătoare. Nașterea Mântuitorului este cea mai mare veste și cel mai mare și unic eveniment care s-a petrecut pe pământ acum peste 2000 de ani în Vefleemul Iudeii, acolo unde, în noapte, în peșteră sau în poiată, între necuvântătoare, Fecioara Maria, care a venit din Nazaret în Betleem, cu bătrânul Iosif, logodnicul ei, sosindu-i vremea să nască, L-a Născut pe Cel Unul Născut, Fiul al Tatălui, Cel din veac în veci, și Care S-a făcut Prunc, pentru că a venit să Se Nască și să crească, să ne mântuiască.”

După otpust, preoții și diaconii care au slujit în a ceastă zi de Crăciun au colindat un frumos colind credincioșilor din catedrală și celor care au urmărit în direct transmiterea Sfintei Liturghii.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”