Sfânta Liturghie Arhierească la biserica „Nașterea Domnului”, Baia Mare

Duminică, 22 decembrie 2024, în care este pomenită genealogia Mântuitorului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la biserica „Nașterea Domnului” din Baia Mare, cu ocazia hramului, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, paroh Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial onorific.

„Sărbătorim anticipat hramul bisericii „Nașterea Domnului” din municipiul Baia Mare, una dintre bisericile monumentale ale municipiului, a doua ca mărime după Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Am făcut o tradiție să venim în duminica dinaintea Nașterii Domnului, și să cinstim praznicul, care debutează, de fapt în această duminică, cu Sfânta Evanghelie ce se încheie „ iar Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa”. Evanghelistul Matei, care își adresează Evanghelia sa către creștinii proveniți dintre iudei deslușește Nașterea minunată a Mântuitorului și accentuează persoana divino-umană a Domnului. Ca și Fiul lui Dumnezeu s-a Născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, iar ca om S-a Născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria din spița sau din neamul lui David. Sfânta Evanghelie ce se citește este numită Genealogia Mântuitorului sau Cartea neamului lui Iisus. Suntem în pregătire pentru sfintele sărbători creștine de iarnă și se încheie ultimele concerte de colinde, urmând să intrăm, propriu-zis, în praznicul Nașterii Domnului. În această duminică suntem în anticamera praznicului Nașterii Domnului. Biserica aceasta, ca și parohia, de altfel, au început în 1990 și i-au fost arondate, după ce s-a reactivat Episcopia Maramureșului și Sătmarului, are aproximativ 8.000 de credincioși și este păstorită de trei părinți. Ctitorită de Părintele Vasile Dodea, care, împreună cu Consiliul Parohial și cu credincioșii, au pornit această lucrare grea, monumentală, a durat 10 ani înălțarea bisericii și pregătirea ei pentru sfințire, iar în 2012, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Justinian, în 28 august, am sfințit, am târnosit biserica și a fost o mare bucurie pentru credincioșii acestei parohii. Este o parohie vie, astăzi păstorită de Părintele Vasile Augustin, fostul vicar eparhial, ajutat de Părintele Tira Nicolae și de Părintele Sorin Donca. Este mult iubită de credincioși și de copii. De aceea, uitându-ne noi în spațiu eclesial sau pastoral din municipiul Baia Mare și observând că în fața acestei biserici este un spațiu generos, un teren generos, am socotit că este bine să pornim proiectul unei grădinițe. I-am găsit și un nume, și anume „Maica Domnului – Împărăteasa îngerilor”. Este vorba despre copii. Proiectul se află în fază de execuție, s-a turnat cota zero, are finanțarea asigurată și la anul se va ridica structura la roșu, urmând ca în celălalt an, în anul următor, să fie dată în folosință. Va avea capacitatea de 120 de copii. Este o necesitate. Este o necesitate pentru oraș, dar și o necesitate pentru biserică să-și crească copiii în firescul vieții și al familiei, și al credinței, și al valorilor noastre sfinte și va fi o binecuvântare și o bucurie și o înfrumusețare a acestei biserici în chip minunat, având aici un spațiu educațional pentru copii, Biserica își extinde pastorația de la Sfântul Altar către exterior, în sectorul teologic-educațional și social-filantropic. Trebuie să ne ocrotim bătrânii. A-ți ocroti bătrânii înseamnă a avea respect față de valorile lor, bătrânii sunt istoria vie, față de moștenirea pe care au creat-o și pe care ne-au lăsat-o nouă, țara, Biserica, neamul și tot tezaurul, și toată bogăția neamului românesc și a-ți crește copii înseamnă a asigura un viitor, viitorul țării, viitorul creștin al României și al neamului românesc. Să ne ajute Dumnezeu să le plinim toate și să avem sărbători binecuvântate și luminate cu pace multă, pace între frații de același neam, pacea lui Dumnezeu pe care au adus-o îngerii din cer la praznicul Nașterii Domnului, când au rostit Pace întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Dr. Vasile Augustin, paroh, Pr. Sorin Donca, Pr. Nicolae Tira, coslujitori, Pr. Vasile Dodea, pensionar, ctitor, Pr. Adrian Dobreanu, director comunicații media online, Pr. Ovidiu Bontoș, de la capela Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, Pr. Mihai Tira, de la biserica „Sfântul Nicolae” din Baia Mare, Pr. Mircea Conț din Culcea, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat Diana Topan două frumoase colinde.

La ectenia pentru cei adormiți au fost pomeniți eroii și martirii neamului nostru, tineri și vârstnici, și copii care și-au dat viața la revoluția din 1989 pentru unitatea și viața poporului nostru român, pentru eliberarea de regimul comunist ateu și libertatea credinței noastre strămoșești.

Cuvânt de învățătură

Într-un cuprinzător cuvânt de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit mulțimii credincioșilor din biserică despre cât este de importantă Sfânta Evanghelie de la Matei care s-a citit la această Sfântă Liturghie. Reținem din Sfânta Evanghelie citită în această duminică despre faptul că Mântuitorul are o genealogie străveche, în tot neamul poporului ales.

„Această înșiruire de nume a făcut-o Sfântul Evanghelist pentru a ne demonstra că Hristos nu este o legendă, nu este un mit și că Hristos este adevărat, că S-a întrupat, că a avut o genealogie, a avut rădăcini omenești. Ca Fiu al lui Dumnezeu S-a Născut din Tatăl mai înainte ce toți vecii și ca om S-a Născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, Fecioara Maria și Bătrânul Iosif, protectorul Mântuitorului, având rădăcini și genealogie străveche în întreg neamul poporului ales…

Sfântul Evanghelist Matei descrie cine va fi Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, și Fiul Omului, că este persoana divino-umană și va fi urmare a împlinirii celor prezise de prooroci… Ce este de reținut de aici? Că întruparea Fiului lui Dumnezeu ne-a adus și pe noi în familia lui Dumnezeu Tatăl. Cartea neamurilor lui Iisus Hristos poate continua după Iisus Hristos. Anii se numără după ce s-a împărțit istoria în două, înainte de Hristos și după Hristos. Deci, Hristos a existat istoric… Noi prin Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu și prin cartea neamului Său, continuăm spița neamului lui Iisus. Și noi am fost incluși în familia lui Dumnezeu, toate neamurile creștine, toate popoarele creștine facem parte din familia lui Dumnezeu. Se continuă cartea Neamului lui Iisus Hristos cu celelalte neamuri alese. Fiecare popor creștin este un nou popor al lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel. Și noi suntem toți fii ai lui Dumnezeu după har. De aceea noi, creștinii și românii creștini în special suntem plini de bucurie și lumină de sărbători, pentru că știm că venirea lui Hristos ne-a luat de mână și ne-a adus în familia lui Dumnezeu. De aceea colindăm atât de frumos.”

Pr. Dr. Vasile Augustin, paroh: „Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns din nou în duminica dinaintea Crăciunului. A devenit o tradiție ca la biserica „Nașterea Domnului”, de lângă Spitalul Județean din Baia Mare, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin să fie prezent la Sfânta Liturghie spre bucuria credincioșilor noștri. Bucuria este întreită de data aceasta, pentru că, pe de o parte, am oferit astăzi daruri copiilor, și copiii se bucură cel mai mult de praznicul Crăciunului, pentru că Nașterea Domnului pentru ei se materializează prin glasul colindelor. Bucurie este și pentru părinții care au fost prezenți la Sfânta Liturghie, fiindcă n-au venit singuri, și-au așteptat copiii care muncesc în străinătate să se întoarcă la vatra părintească, iar pentru un părinte mai mare bucurie decât să-și revadă la acest praznic copiii din nou acasă nu este mai mare bucurie. Bucurie a fost și pentru noi, cei care slujim aici la biserica de lângă Spitalul Județean pentru că ne-am așteptat credincioșii care au venit atât de mulți la Sfânta Liturghie. Și așa cum își așteaptă bunicii, părinții copiii și nepoții, ne-am bucurat și noi de copiii duhovnicești, care au împodobit astăzi prin prezența lor Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. De aici, din nordul țării, urăm tuturor credincioșilor Crăciun fericit, Anul Nou binecuvântat și „La mulți ani!”.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”