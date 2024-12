Tinerii „de aur” ai Maramureșului • Analucia Maria Brezoczki, de la agent PR în Asociația Elevilor la voluntariat în YMCA și ghidaj turistic (I)

Analucia Maria Brezoczki are 18 ani și învață la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, la Filologie, acolo unde își descoperă „pasiunea pentru cuvinte și puterea lor de a transforma idei în povești”. Analucia este o tânără energică, preocupată de nevoile noilor generații. În prezent este agent PR în cadrul Asociației Elevilor din Maramureș și voluntar la YMCA România, unde își canalizează energia spre „activități menite să aducă comunitatea mai aproape”. Analucia ne-a relatat că prima activitate de voluntariat a desfășurat-o când era în clasa a IV-a. De atunci, perseverentă și dornică de a aduce o schimbare în bine în societate s-a implicat în diverse activități care mai de care mai provocatoare.

„Ne dorim ca elevii să știe că au mereu un aliat care le susține drepturile”

R: Știu că ești foarte implicată în activitatea Asociației Elevilor, în acțiuni de voluntariat. Care crezi că sunt principalele provocări ale elevilor în vremurile actuale?”

A.M.B.: Consider că una dintre principalele provocări cu care se confruntă elevii în zilele noastre este faptul că, adesea, vocile lor nu sunt suficient ascultate. Având în vedere că elevii sunt principalii beneficiari ai educației, opiniile lor ar trebui să fie luate mai serios în considerare. Totuși, sistemul educațional pare uneori să nu fie conceput în totalitate pentru a răspunde nevoilor reale ale elevilor. De aceea, noi, Asociația Elevilor, ne propunem să devenim un instrument prin care vocile elevilor să capete putere. Încercăm să creăm un spațiu sigur, în care elevii să fie ascultați, să-și exprime problemele și să primească sprijinul de care au nevoie.

R: Ce activități derulați în cadrul Asociației Elevilor?

A.M.B.: Asociația Elevilor din Maramureș se concentrează în principal pe activitățile de reprezentare a elevilor, dar și pe apărarea drepturilor acestora. Pentru a asigura o reprezentare corectă și echitabilă, considerăm esențial să fim mereu în contact cu elevii. Prin întâlnirile și ședințele noastre, discutăm deschis cu membrii asociației, ascultăm opiniile și preocupările lor, analizăm situațiile concrete și, împreună, căutăm soluții. Ne dorim ca elevii să știe că au mereu un aliat care le susține drepturile și luptă pentru respectarea acestora. Rolul meu în cadrul asociației este să mențin relații deschise cu publicul și să creez o imagine pozitivă în mediul online. Mă asigur că mesajele și valorile noastre ajung clar la elevi, părinți și parteneri, promovând inițiativele asociației și încurajând implicarea.

Implicată în „conservarea tradițiilor, istoriei și artei locale”

R: Ai derulat mai multe activități de voluntariat. Care au fost principalele acțiuni desfășurate?

A.M.B.: Experiența mea ca voluntar a început încă din clasa a IV-a, când m-am alăturat clubului Green Impact din Baia Sprie, un club dedicat protejării și promovării patrimoniului cultural și natural al orașului și împrejurimilor sale. Aici am avut șansa de a cunoaște oameni minunați și de a dezvolta proiecte inovatoare pentru acea perioadă. Prin intermediul acestui club, am avut șansa unică de a participa la un proiect derulat de Fundația Noi Orizonturi. Fiind pasionată de potențialul turistic al orașului Baia Sprie, am ales să mă concentrez pe nișa ghidajului turistic. În cadrul proiectului, am învățat să identific punctele de atracție turistică, să fac cercetări temeinice pentru a descoperi rădăcinile autentice ale informațiilor și, în final, să concep un tur ghidat pentru vizitatori. Am elaborat o mapă de proiect detaliată, care includea toate resursele necesare pentru a transforma acest vis în realitate.

Am avut bucuria de a câștiga competiția, ceea ce mi-a permis să pun bazele conceptului The Secret Society of Baia Sprie. Această „societate” are ca scop promovarea și conservarea tradițiilor, istoriei și artei locale. Prin acest proiect, îmi doresc să mențin vii clădirile, poveștile, poeziile, arta și frumusețea specifică locului, pentru ca acestea să fie transmise generațiilor viitoare. În acest fel, cred că putem pecetlui siguranța că istoria noastră nu va fi uitată, ci va continua să inspire și să definească identitatea comunității noastre.

O experiență provocatoare: primul contact cu taberele YMCA

R: Care a fost cea mai plăcută experiență? Dar cea mai provocatoare?

A.M.B.: Cred că cea mai plăcută experiență pe care am trăit-o a fost participarea la prima mea tabără YMCA, care a avut loc în Copalnic. Acolo am înțeles cu adevărat ce înseamnă să faci parte dintr-o mare familie dedicată schimbărilor reale pentru cei din jur. Eram fascinată să văd cum noi, tineri obișnuiți veniți din dorința de a face voluntariat, ne-am transformat în adevărate modele pentru copiii din tabără. Timp de cinci zile, am reușit să le oferim o experiență de neuitat, una la care, până atunci, nu avuseseră acces. A fost o lecție incredibilă despre puterea comunității, despre cum gesturile simple pot crea momente speciale și cum putem influența pozitiv viețile altora.

O experiență cu adevărat provocatoare pentru mine a fost primul meu contact cu lumea taberelor YMCA România, atunci când am participat la trainingul de camp. A fost un moment în care am fost nevoită să învăț în detaliu tot ce ține de organizarea unei tabere: rolurile fiecărui membru al echipei, responsabilitățile fiecărui departament și, cel mai important, cum să te comporți cu copiii pentru a le oferi o experiență sigură, distractivă și educativă.

R: Se implică elevii în voluntariat? Ce preferă ei?

A.M.B.: Cred că, într-adevăr, elevii aleg să se implice în activități de voluntariat în funcție de posibilitățile lor, dar și de ceea ce îi atrage cel mai mult. Fiecare tinde să-și găsească o nișă, un domeniu în care simte că se potrivește cel mai bine, unde își poate aduce contribuția și unde se poate dezvolta personal. Fie că este vorba despre activități culturale, ecologice, sociale sau educative, voluntariatul oferă o oportunitate de a învăța lucruri noi și de a avea un impact asupra comunită­ții.

Cu toate acestea, cred că elevii preferă, în primul rând, un spațiu sigur, care să le permită să se dezvolte într-un mod armonios. Un astfel de mediu ar trebui să fie lipsit de critici inutile și să promoveze doar feedback-ul constructiv. Este important ca ei să se simtă ascultați, respectați și încurajați să-și exprime liber gândurile, ideile și sentimentele.

În plus, preferă ca activitățile propuse să fie diversificate și adaptate nevoilor fiecăruia, astfel încât fiecare elev să poată găsi ceva care să-l motiveze cu adevărat. Prin astfel de inițiative, elevii nu doar că dobândesc abilități valoroase, dar își descoperă și pasiunile, își lărgesc orizonturile și devin mai implicați în comunitatea din care fac parte.

„Este un sentiment unic să recunoști că prin implicarea ta ai făcut o diferență”

R: Cum i-ai motiva pe elevi să devină mai activi în activități de voluntariat?

A.M.B.: Prin voluntariat îți dezvolți abilități valoroase precum comunicarea, lucrul în echipă, organizarea și gestionarea timpului. Totodată, voluntariatul oferă satisfacția personală de a ști că ai contribuit la binele comunității, că ai lăsat o amprentă pozitivă asupra celor din jur. Este un sentiment unic să recunoști că prin implicarea ta ai făcut o diferență. La activitățile de voluntariat, ai ocazia să-ți faci prieteni noi, să-ți extinzi cercul social și să creezi relații care pot deveni importante atât personal, cât și profesional. De asemenea, le-aș arăta cât de multe orizonturi li se pot deschide prin intermediul voluntariatului: participarea la proiecte Erasmus, tabere, cursuri de dezvoltare personală, dar și oportunități pe termen lung. Angajatorii apreciază tot mai mult experiențele de voluntariat, văzând în acestea dovezi clare ale abilităților dobândite și ale implicării active.

(va urma)